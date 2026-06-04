Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「葉っぱの妖精さんも“ファーン”となっているような…」新曲『風と町』MV撮影の裏話を語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

今回の放送では、ミセスの新曲「風と町」に関して寄せられた生徒（リスナー）からの感想をチェックしていきました。

ーーここでミセスの新曲「風と町」をオンエア。

藤澤：お届けしているのはMrs. GREEN APPLEで新曲「風と町」です！ 先日、ミュージックビデオが公開されましたね！ ミュージックビデオの感想もきていますので読みたいと思います！

＜リスナーからのメッセージ＞

「風と町」のMV観ました！ 風と“町”なのに街並みの描写が無く、ヒトも3人以外いない。でも自然いっぱいで葉っぱの妖精さんも衣装も美しくて凄く意外だけど、凄く納得で感動したMVでした！ これからも沢山聴いて、沢山観ます！ MVを観ていていっぱい歩いてそうだなと思ったのですがりょーちゃん（藤澤）先生が撮影で一番大変だったことは何ですか？（大阪府 14歳 女の子）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：大変だったなという感覚は全然ないんだけれども、でも妖精さんと踊っているなという気持ちで自分も踊っているなという、そういう感じというのかな、伝わるかな？ こういうふうに“ファーン”とやって、葉っぱの妖精さんも“ファーン”となっているような、そういったイメージを膨らませながら、踊って歩いていたかなというふうに思いますね！ でも、確かにいっぱいたくさん歩いたね（笑）。

あとは、朝早くて寒かったなという感じかな！ でも、心地よく、みんなで楽しく、この楽曲自体を僕たちも楽しみながら、すごくいい空気感で撮影していたなと思います！ ぜひ皆さんも、何度も何度もミュージックビデオ、そして楽曲も楽しんでいただけたらなと思います！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info