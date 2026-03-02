キス連発の戦略をとった結果…

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第3話が2月25日に配信された。

YOU「ヒリヒリするね」

番組後半では、ついに男性1名・女性2名が脱落する運命の「2ndモテVOTE」の結果が発表された。男性メンバーの発表では、朝の「Pre 2ndモテVOTE」“0票”から巻き返しを図ったモデル・たいせいだったが、結果は無情にも最下位となり脱落が決定。女性陣を翻弄した“キス連発”の戦略が、逆に票を遠ざける結果となった。

この結末に、MCのYOUは「え! 急じゃない?」と驚きつつも、「(キスが)バレちゃったな、やっぱり」「女子はナメたらあかんのよ」と、女性票のシビアさを指摘。たいせいが「自分の行動に嘘はないし、後悔もない」と潔く去るなか、格闘家・たいじゅが男泣きするなど、スタジオは衝撃に包まれた。

さらに女性メンバーの脱落発表では、まさかの2名が姿を消すことに。予測不能な展開と“本命票”で大きく運命が変わる過酷なルールにYOUも「ヒリヒリするね」と固唾を呑んで見守る、波乱の第3話となった。