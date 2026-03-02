濃厚なキス→濃厚なキス　美女2人への連続キスで大胆な駆け引き　『ラブパワーキングダム2』第3話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第3話が2月25日に配信された。

美女2人への連続キス

第3話では、気になる3人に票を入れる「2ndモテVOTE」に先駆け、3票のうち1票のみを投票する「Pre 2ndモテVOTE」が朝一番に行われ、まさかの“0票”だったモデル・たいせいが脱落を回避するべく、猛アプローチを開始する。

前回、第2話で急速に距離を縮めたものの、「Pre 2ndモテVOTE」ではたいせいに票を入れなかった女優・はづきに対し、「安心できひんな」と不信感を募らせたたいせい。「2ndモテVOTE」本番で自分に票を入れるつもりなら「証明して?」と迫り、はづきからの濃厚なキスを受ける。

ドラマのような熱いキスシーンにスタジオMC陣にも動揺が走るなか、次にタレント・かのと2ショットになったたいせい。「ユウキくんが高まってる」「なんかわかんなくなっちゃった」と率直に打ち明けたかのに対し、たいせいはかのの肩を抱き、顔を覗き込むように密着度を高めていく。

たいせいの熱烈アプローチは加速し、ストレートに「キスしていい?」と投げかけ、「うん」と返したかのに顔を近づけると、またも濃厚なキスを交わし、美女2人への連続キスという大胆な駆け引きを見せた。