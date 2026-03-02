ニトリグループのアパレルブランド「N+」は2月上旬より、花粉がつきにくく、はっ水・UVカット機能を備えた春アウター2種類を販売開始した。

N+ 2026Spring Outer

春は花粉の飛散に加え、天候の変化や紫外線の増加など外出時の悩みが多い季節だという。N+では花粉がつきにくい素材を使用し、はっ水・UVカット機能を備えたコートを開発したとしている。日常使いから通勤、外出まで幅広いシーンで活躍し、春先から梅雨時期まで快適に着用できるアイテムだという。

花粉がつきにくいはっ水UVカットストレッチ軽量コート

花粉がつきにくいはっ水UVカットストレッチ軽量コート 5,990円

価格は5,990円。サイズはS、M、L、LL。カラーはアイボリー、ライトグレー、ネイビー、ピンク。

軽量で持ち運びしやすく、旅先や梅雨時期にも活躍するコート。襟元を高めに設計し、きちんと感を演出する。オン・オフ問わず着回しやすく、ストレッチ素材で動きやすい仕様となっている。

花粉がつきにくいはっ水UVカットAラインコート

花粉がつきにくいはっ水UVカットAラインコート 5,990円

価格は5,990円。サイズはS、M、L、LL。カラーはライトグレー、ブラック、ベージュ、ネイビー。

女性らしいAラインにフードデザインを採用。きれいめにもアクティブにも対応するアウターだという。適度なハリ感と艶のある素材が春の装いを引き立てるとしている。

N+について

N+は大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランド。色と柄がつながるカラー提案とONからOFFまでの着回し力を特徴とし、着心地がよく手入れしやすいアイテムを手に取りやすい価格で展開している。ニトリグループでは衣類分野においても豊かな暮らしの提供を目指し、今後もN+を積極的に展開していくとしている。