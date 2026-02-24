メルペイは2月16日、ニトリが運営するニトリ公式通販サイト「ニトリネット」において、フリマアプリ「メルカリ」のスマホ決済サービス「メルペイ」のネット決済を提供開始した。

導入を記念し、3月23日～4月21日の間、「ニトリネット」において、はじめて「メルペイ」のネット決済を利用すると、会計金額の10％をメルカリポイントで還元するキャンペーンを開催する。キャンペーン期間は、3月23日 00:00～4月21日 23:59。

期間中、「ニトリネット」において、はじめて「メルペイ」のネット決済（メルペイ残高・メルカリポイント・メルペイスマート払い）で支払いをすると、会計金額の10％（期間中合計500ポイントまで）がメルカリポイントで還元される。

キャンペーン参加方法は、メルカリアプリを開いて「マイページ＞キャンペーン＞おすすめキャンペーン」より該当のキャンペーンを確認し、該当のキャンペーンをタップしてキャンペーンページより条件を確認。「ニトリネット」へ遷移し、期間内に「メルペイ」のネット決済で支払いを行うこと。

ポイント還元について、特典付与条件を満たしている場合、5月末頃にポイントを付与する。ポイントは「マイページ＞残高・ポイント＞ポイント履歴」より確認できる。ポイント履歴へは「2026年3月ニトリネットメルペイ導入記念キャンペーン」と表記される。

付与されるポイントは無償ポイント。本キャンペーンにて付与されたポイントの有効期限は付与された日を含めて60日間。