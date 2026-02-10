ニトリグループのアパレルブランドN+を展開するNプラスは、着用することで疲労回復をサポートするリカバリーウェアを1月下旬よりニトリネットおよびN+店舗で販売開始した。N+では、ニトリのリカバリーウェアNミラクシリーズと同素材を使用しながら、デザイン性を高めた商品を各2990円で展開する。
遠赤外線機能と快適なデザインを両立
本商品は一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣として届出済みの衣料。原材料繊維に高純度セラミックスを定着させる加工を施し、遠赤外線の血行促進作用により疲労回復や筋肉のコリなどの症状改善が期待できるという。効果には個人差がある。
デザイン面では、トップスはクルーネックのゆとりあるシルエットにサイドスリットを施し、リラックス感とすっきり感を両立。パンツは腰回りにゆとりを持たせたテーパードデザインで、ウエスト紐のエンドチップがさりげないアクセントとなっている。抗菌防臭加工と静電気防止加工も施し、睡眠時やリラックスタイムでも快適に着用できる仕様とした。
商品概要
【商品名】
Nミラク長袖プルオーバー
Nミラクテーパードパンツ
【価格】
各2990円
【カラー】
ブラック ネイビー グレー
【サイズ】
S M L
【一般的名称】
家庭用遠赤外線血行促進用衣