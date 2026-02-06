ニトリは2026年2月上旬から、一部店舗およびニトリネットで、設置場所や暮らし方に合わせて選べる空気清浄機2機種を販売開始した。

価格は、1台3役で使えるテーブル付きタイプ「NR-308」が19,900円、玄関にも置きやすいスリムタイプ「NR-402」が9,990円。どちらもPM2.5対応の静電HEPAフィルターと活性炭脱臭フィルターを搭載し、花粉・ハウスダスト・ニオイ対策に対応している。

テーブル付き空気清浄機 NR-308

「テーブル付き空気清浄機 NR-308」は、1台3役で空間を有効活用できるモデル。天面がフラットなテーブル形状で、カフェテーブルやサイドテーブルとしても使える。天面を外せばプランターポットにもなり、多様な生活空間に自然に溶け込む。

適用床面積目安は約20畳。アロマオイルが使用可能（市販品の精油・純度100％）なアロマトレー付きで、風量を抑えて運転するおやすみモードを搭載。切タイマー（4・8・12時間）や、明暗2パターンのLEDライト付きでナイトライト代わりにもなる。

本体サイズは幅259×奥行259×高さ446mm（テーブル含まず）、重さは3.8kg。カラーはベージュ。

明暗2パターンで調整可能なライト付き

「スリム空気清浄機 NR-402」は、玄関にも置きやすい省スペース設計。電源コードは底面引き出し式のため、壁に寄せて設置しやすい。

スリム空気清浄機 NR-402

適用床面積目安は約14畳。運転音をおさえるおやすみモードに加え、2・4・8時間の切タイマーを搭載。玄関や寝室など、さまざまな場所で使いやすい機能を備えている。本体サイズは幅275mm×奥行150mm×高さ320mm（持ち手部分を含まず）、重さは2.67kg。カラーはホワイト。

両機種とも、EN1882-1規格のH13クラスHEPAフィルターを採用し、0.1～0.25μmの粒子を99％キャッチ（日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験）。活性炭脱臭フィルターで気になるニオイも吸着し、花粉、ハウスダスト、ペット臭の除去をサポートする。

ホコリセンサーで空気の汚れ具合を検知し、風量を自動調整する自動運転モードを搭載。空気の汚れ具合の目安を色で表示するとともに、空気の状態に応じて運転を自動で切り替えることで、効率的な運転を行う。