JR西日本は、2026年3月14日のダイヤ改正で、山陰本線の園部駅を20時台以降に発車する福知山方面の下り普通列車を見直す。「設備強靭化工事に伴う夜間作業時間確保」を目的として、運転区間・時刻を変更。最終列車は現行の福知山行から胡麻行とし、運転区間を短縮する。

福知山方面へ運転される山陰本線の普通列車

現行ダイヤにおいて、園部駅を20時台に発車する下り普通列車は同駅20時7分発(福知山行)・20時51分発(豊岡行)・21時47分発(福知山行)・22時53分発(福知山行)の4本。このうち20時台と21時台の各1本について発車時刻を繰り下げ、22時台の下り普通列車を1本増やす。最終列車となっている同駅22時53分発の下り普通列車は胡麻行に変更し、運転区間を短縮。ダイヤ改正後、園部駅を20時台以降に発車する下り普通列車は同駅20時7分発(福知山行)・21時16分発(豊岡行)・22時11分発(福知山行)・22時53分発(胡麻行)となる。

最終列車の運転区間短縮にともない、園部駅を22時11分に発車する下り普通列車が胡麻駅から先、綾部・福知山方面の最終列車に。「JRおでかけネット」(JR西日本の情報サイト)でダイヤ改正後の時刻表を見ると、福知山駅の到着時刻は23時17分とされ、現行の最終列車(園部駅22時53分発・福知山駅23時56分着)より39分繰上げとなっている。

なお、園部駅を21時16分に発車する普通列車(豊岡行)は、福知山～豊岡間で下りの最終列車に。福知山駅の時刻は22時21分着・22時23分発(現行は21時52分着・22時9分発)、豊岡駅の時刻は23時31分着(現行は23時22分着)とされ、福知山駅での停車時間を短縮した上で、福知山～豊岡間の時刻を繰り下げる。