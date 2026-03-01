「怒られて落ちた」「口ゲンカみたいになって…」　25年前の就活でフジテレビを受けるも…“苦い記憶”を佐久間宣行氏が告白

「最終的に怒られて落ちた(笑)。まあ、俺が悪いんだけど……」

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、2月25日深夜に放送されたニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0』(毎週水曜27:00～28:30)に出演し、約25年前の就職活動で今でも鮮明に残っている“苦い記憶”を告白した。

「役員面接の1個前ぐらいで落ちた」「いまだにハッキリ覚えてる」

早稲田大学商学部を卒業後、テレビ東京に入社した佐久間氏。就職活動の話題になると、「俺も普通にやったからね。マスコミだけ受けた人間でも何でもないから。テレ東受かって、途中でやめたけど……」と回顧。続けて、「当時の最難関はフジテレビでしょ。たぶん、25年前はフジテレビだと思うよ。もちろん、商社もすごかったが。理系はソニーだったような気がするな」と話しつつ、「俺、フジテレビの役員面接の1個前ぐらいで落ちたんだよね。それはいまだにハッキリ覚えてる」と打ち明けた。

フジテレビの面接について、佐久間氏は、「誰かわかんないけど、偉い人たちの前で。俺、今でも覚えてんだけど、これから先の衛星放送事業の展開とか、配信が伸びてくるかもしれませんみたいなことを、25年前に言ったのよ」と回想。しかし、面接官から、「お前、地上波ダメだと思ってんのか?」と“誤解”されてしまったそうで、「なんか口ゲンカみたいになって落ちた。“そういう意味じゃないんです!”みたいなやり取りして。なんか最終的に怒られて落ちた(笑)。まあ、俺が悪いんだけど……」と苦笑いで振り返っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

佐久間宣行氏がパーソナリティを務める『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、2019年4月にスタート。前月に行われた発表会見では、「この年になって、夢がかなうことがあるんだなと。中学時代から聴いていた『オールナイトニッポン』にまさか43歳でオファーがあるなんて」と驚き、就職活動でニッポン放送に落ちたことに触れながら、「『オールナイトニッポン』のディレクターをやりたかったんです。でも、まさか演者として出るとは」と話していた。

