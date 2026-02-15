大西流星(なにわ男子)と原嘉孝(timelesz)がW主演する『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season2』(3月7日スタート、毎週土曜22:00～)に、蓮佛美沙子、萩原聖人らが出演する。

『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season2』

大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一(通称：ロン)が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太(通称：欽ちゃん)や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいく同ドラマ。

欽太とバディを組んで連続殺人事件の捜査にあたる神奈川県警捜査一課刑事・浅香希子役で蓮佛美沙子。逮捕されたロンの弁護人を務めることになる弁護士・清田大助役で萩原聖人。清田の元でともに働くパラリーガル・梨岡拓也役で酒向芳。

さらに、平祐奈、高橋侃、紺野彩夏、三浦誠己、須森隆文、阿南敦子、中島ひろ子、オクイシュージ、原日出子、螢雪次朗、村田雄浩らが出演。Season1でおなじみの登場人物に加え、新たな面々が物語に彩りを添える。

Season1は、東海テレビ・フジテレビ系で毎週土曜(23:40～)に放送されている。

コメントは、以下の通り。

大西流星

Season２では、よりスケールの大きい事件や複雑な人間関係が描かれていきます。Season１の２年後を描いているので、ロンの衣装もパキッとした色味のストリート系から、少しカラフルさを抑えた大人っぽい感じになっています。髪もバッサリ切って、撮影に挑みました。そして、Season１で描かれた「親仁善隣」という言葉が、Season２でも重要になっていきます。ロンが逮捕されるというまさかの展開ですが、仲間を信じる気持ちを忘れずに貫き通した先に、どんな未来が待っているのか。Season１、２を通して「絆」をしっかりと感じていただける作品になっていると思いますので、ぜひ注目してください。

原嘉孝

Season１から監督や撮影チームが交代して、作品の毛色が随分と変わりました。もちろんストーリーはつながっていますが、感覚としては Season１とはまた別の作品に挑んでいるような雰囲気でした。欽ちゃんの衣装にも、カーキのロングコートが追加されたのが刑事らしくて嬉しかったです。Season２ではさらに物語のスケールが大きくなり、伏線も増えます。Season１で培ったネイバーズ達の強い絆が危うくなる場面もあるかも知れません。きっとドキドキする展開が待っていますので、ぜひご期待ください。

蓮佛美沙子

岩井さんの描く原作から、脚本の戸田さんが濃密なオリジナル要素を丁寧に緻密に抽出した、圧倒的な Season２だと思います。私のように２からこの作品に触れた人でも物語に引き摺り込まれ、それでいて Season１から観ている人にとってはより衝撃的な、ある意味で悲しい物語に仕上がっている気がしています。“正義”の多義性を改めて突きつけられ、静かにもがいた日々でした。それぞれが信じる正しさを、一緒に追いかけながら最後まで見届けてもらえたらと思います。

萩原聖人

大西君、原君とも全く違う個性が宝石のようにキラキラと役を通じて輝いていて、とても眩しかったです！！人が成長する時には必ず大きな出会いがあります。それは年齢に関係なくあると思います。それを感じてもらえるSeason２になっていると思うので皆様楽しみにしていて下さい。

原作：岩井圭也氏

ドラマ『横浜ネイバーズ Season１』を拝見して驚きました。原作に通底する「親仁善隣」の精神が、きわめて忠実に再現されていたためです。撮影現場にうかがった時の雰囲気のよさも印象に残っています。製作チームの方々が誠実に作品世界と向き合ってくださったことで、幸福な映像化となりました。原作から『横浜ネイバーズ』シリーズを知った方にも、楽しんでいただけるドラマになったと思います。Season2は、原嘉孝さん演じる岩清水欽太（欽ちゃん）の視点から描かれる物語です。もちろん、大西流星さん演じる小柳龍一（ロン）や、ヒナ、マツ、凪といった仲間たちも引き続き登場します。よりサスペンスフルで緊張感のある空気が漂うなか、Season1とはまた違った角度から「親仁善隣」が表現されています。私もいち視聴者として、放送・配信を楽しみにしています。

脚本：戸田彬弘氏

Season２では、物語の視点が民間人であるロンから、刑事・欽太へと移ります。原作が持つキャラクターたちのあたたかさや「親仁善隣」の精神を、情状だけでは物事を判断できない刑事という立場の中で、どのように物語として息づかせることができるのか。その問いが、Season２の出発点でした。民事の世界から刑事事件へと軸足が移ったことで、物語はより複雑に、よりスケールのあるサスペンスとして展開していきます。ただの刑事ドラマに留まらず、横浜ネイバーズの刑事ドラマになることを意識して書きました。一筋縄ではいかない、人間の選択と感情が交錯する物語になっていると思います。原作のエピソードを大切にしながら、Season２では物語の約半分をオリジナルストーリーとして構成させて頂きました。自分自身、思い入れのある新しいキャラクターが数多く登場します。原作ファンの皆さんにも、彼らを含めた「ネイバーズの世界」を愛してもらえたら嬉しいです。人を信じることと、疑わなければならないこと。その狭間で揺れ動く人間たちの姿を、ぜひ最後まで見届けてください。