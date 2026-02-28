楽天の前田健太が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。PL学園入学のエリートすぎる裏側を明かした。

上重聡「PL学園でも聞いたことないです」

高校時代の話題になるなかで、レッド吉田が「ちなみに何校からオファーがあったんですか?」と尋ねると、前田は「あんまり……今なんで言っていいと思うんですけど、僕、中1で決まったんですよ、PLに」と告白。中学1年生の時点で入学が内定していたと明かし、共演者たちを驚かせた。

この話を聞き、同校の先輩である上重聡は「PL学園でも聞いたことないです。早い人でも中2の夏超えたぐらいなんですよ。中1はもうありえないですね」と説明。

これに対し、前田は「これも理由があって」と続けつつ、「僕の1つ先輩に鶴直人さんっていう、近畿大学から阪神にドラフト1位で入った方がいて、鶴さんをみんな見に来るんです、スカウトに。すごいスカウトがいつも来るんですけど、僕がその1つ下にいたので、『もう1人いいピッチャーおるやん』ってなって、声かけていただいたんですけど」と、先輩の存在がきっかけだったと振り返る。

さらに前田は「そこからあんまり僕がその流されないように他もシャットダウンだったんで、(誘いの声は)ほとんどわからなかったんで」「もう中1の夏ぐらいから僕はもうPL学園に行くって決めて」と、異例ともいえる早期内定の裏側を語っていた。