中日 vs ヤクルトの試合開始前情報
- 対戦カード：中日 vs ヤクルト
- 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
- 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト3勝-中日2勝（4/5 ヤクルト5-7中日 (中日)、4/4 ヤクルト6-11中日 (中日)、4/3 ヤクルト1-0中日 (ヤクルト)、9/23 ヤクルト3-0中日 (ヤクルト)、9/20 中日0-3ヤクルト (ヤクルト)）
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|22
|16
|6
|0
|.727
|-
|2
|阪神
|22
|14
|8
|0
|.636
|2
|3
|巨人
|21
|12
|9
|0
|.571
|3
|4
|DeNA
|20
|10
|10
|0
|.500
|5
|5
|広島
|20
|7
|13
|0
|.350
|8
|6
|中日
|21
|4
|17
|0
|.190
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|22
|13
|9
|0
|.591
|-
|2
|ソフトバンク
|23
|13
|10
|0
|.565
|0
|3
|楽天
|23
|12
|10
|1
|.545
|1
|4
|日本ハム
|23
|11
|12
|0
|.478
|2
|5
|西武
|24
|10
|13
|1
|.435
|3
|6
|ロッテ
|23
|9
|14
|0
|.391
|4