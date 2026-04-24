中日 vs ヤクルトの試合開始前情報

  • 対戦カード：中日 vs ヤクルト
  • 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト3勝-中日2勝（4/5 ヤクルト5-7中日 (中日)、4/4 ヤクルト6-11中日 (中日)、4/3 ヤクルト1-0中日 (ヤクルト)、9/23 ヤクルト3-0中日 (ヤクルト)、9/20 中日0-3ヤクルト (ヤクルト)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 22 16 6 0 .727 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 2
3 巨人 21 12 9 0 .571 3
4 DeNA 20 10 10 0 .500 5
5 広島 20 7 13 0 .350 8
6 中日 21 4 17 0 .190 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 22 13 9 0 .591 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 0
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 23 11 12 0 .478 2
5 西武 24 10 13 1 .435 3
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 4