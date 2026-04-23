楽天、日本ハムに1点リードで後半戦へ

楽天は4回に先制したが、日本ハムも同点に追いついた。6回表に楽天が2点を追加し勝ち越したが、直後の6回裏に日本ハムも1点を返し、1点差で後半戦へ突入。日本ハム・郡司、清宮、楽天・黒川がそれぞれ打点を挙げ、楽天は3安打を記録している。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)矢澤　宏太 2(左)西川　遥輝 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(一)清宮　幸太郎 6(右)淺間　大基 7(二)奈良間　大己 8(遊)大塚　瑠晏 9(捕)田宮　裕涼 10(投)福島　蓮

楽天: 1(右)小郷　裕哉 2(二)小深田　大翔 3(中)辰己　涼介 4(指)浅村　栄斗 5(遊)村林　一輝 6(三)黒川　史陽 7(一)伊藤　裕季也 8(左)中島　大輔 9(捕)伊藤　光 10(投)瀧中　瞭太

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 21 15 6 0 .714 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 1
3 巨人 21 12 9 0 .571 3
4 DeNA 20 10 10 0 .500 4
5 広島 19 7 12 0 .368 7
6 中日 21 4 17 0 .190 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 22 13 9 0 .591 -
2 ソフトバンク 22 12 10 0 .545 1
3 楽天 22 11 10 1 .524 1
4 日本ハム 22 11 11 0 .500 2
5 西武 23 10 12 1 .455 3
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 4