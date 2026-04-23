楽天、日本ハムに1点リードで後半戦へ
楽天は4回に先制したが、日本ハムも同点に追いついた。6回表に楽天が2点を追加し勝ち越したが、直後の6回裏に日本ハムも1点を返し、1点差で後半戦へ突入。日本ハム・郡司、清宮、楽天・黒川がそれぞれ打点を挙げ、楽天は3安打を記録している。
【スタメン】
日本ハム: 1(中)矢澤 宏太 2(左)西川 遥輝 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(一)清宮 幸太郎 6(右)淺間 大基 7(二)奈良間 大己 8(遊)大塚 瑠晏 9(捕)田宮 裕涼 10(投)福島 蓮
楽天: 1(右)小郷 裕哉 2(二)小深田 大翔 3(中)辰己 涼介 4(指)浅村 栄斗 5(遊)村林 一輝 6(三)黒川 史陽 7(一)伊藤 裕季也 8(左)中島 大輔 9(捕)伊藤 光 10(投)瀧中 瞭太
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|21
|15
|6
|0
|.714
|-
|2
|阪神
|22
|14
|8
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|21
|12
|9
|0
|.571
|3
|4
|DeNA
|20
|10
|10
|0
|.500
|4
|5
|広島
|19
|7
|12
|0
|.368
|7
|6
|中日
|21
|4
|17
|0
|.190
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|22
|13
|9
|0
|.591
|-
|2
|ソフトバンク
|22
|12
|10
|0
|.545
|1
|3
|楽天
|22
|11
|10
|1
|.524
|1
|4
|日本ハム
|22
|11
|11
|0
|.500
|2
|5
|西武
|23
|10
|12
|1
|.455
|3
|6
|ロッテ
|23
|9
|14
|0
|.391
|4