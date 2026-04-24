オリックス vs 日本ハムの試合開始前情報
- 対戦カード：オリックス vs 日本ハム
- 開催球場：京セラドーム大阪
- 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム0勝-オリックス5勝（4/5 日本ハム2-8オリックス (オリックス)、4/4 日本ハム3-6オリックス (オリックス)、4/3 日本ハム3-12オリックス (オリックス)、10/12 日本ハム4-5オリックス (オリックス)、10/11 日本ハム0-2オリックス (オリックス)）
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|22
|16
|6
|0
|.727
|-
|2
|阪神
|22
|14
|8
|0
|.636
|2
|3
|巨人
|21
|12
|9
|0
|.571
|3
|4
|DeNA
|20
|10
|10
|0
|.500
|5
|5
|広島
|20
|7
|13
|0
|.350
|8
|6
|中日
|21
|4
|17
|0
|.190
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|22
|13
|9
|0
|.591
|-
|2
|ソフトバンク
|23
|13
|10
|0
|.565
|0
|3
|楽天
|23
|12
|10
|1
|.545
|1
|4
|日本ハム
|23
|11
|12
|0
|.478
|2
|5
|西武
|24
|10
|13
|1
|.435
|3
|6
|ロッテ
|23
|9
|14
|0
|.391
|4