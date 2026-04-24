オリックス vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：オリックス vs 日本ハム
  • 開催球場：京セラドーム大阪
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム0勝-オリックス5勝（4/5 日本ハム2-8オリックス (オリックス)、4/4 日本ハム3-6オリックス (オリックス)、4/3 日本ハム3-12オリックス (オリックス)、10/12 日本ハム4-5オリックス (オリックス)、10/11 日本ハム0-2オリックス (オリックス)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 22 16 6 0 .727 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 2
3 巨人 21 12 9 0 .571 3
4 DeNA 20 10 10 0 .500 5
5 広島 20 7 13 0 .350 8
6 中日 21 4 17 0 .190 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 22 13 9 0 .591 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 0
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 23 11 12 0 .478 2
5 西武 24 10 13 1 .435 3
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 4