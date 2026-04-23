ロッテ vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：ロッテ vs オリックス
  • 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス4勝-ロッテ1勝（4/22 オリックス4-1ロッテ (オリックス)、4/21 オリックス4-7ロッテ (ロッテ)、4/9 ロッテ1-2オリックス (オリックス)、4/8 ロッテ1-9オリックス (オリックス)、4/7 ロッテ1-3オリックス (オリックス)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 21 15 6 0 .714 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 1
3 巨人 21 12 9 0 .571 3
4 DeNA 20 10 10 0 .500 4
5 広島 19 7 12 0 .368 7
6 中日 21 4 17 0 .190 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 22 13 9 0 .591 -
2 ソフトバンク 22 12 10 0 .545 1
3 楽天 22 11 10 1 .524 1
4 日本ハム 22 11 11 0 .500 2
5 西武 23 10 12 1 .455 3
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 4