ＤｅＮＡ vs 巨人の試合開始前情報
- 対戦カード：ＤｅＮＡ vs 巨人
- 開催球場：横浜スタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人3勝-ＤｅＮＡ2勝（4/5 巨人2-3ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、4/4 巨人4-8ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、4/3 巨人3-1ＤｅＮＡ (巨人)、10/12 ＤｅＮＡ6-7巨人 (巨人)、10/11 ＤｅＮＡ2-6巨人 (巨人)）
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|22
|16
|6
|0
|.727
|-
|2
|阪神
|22
|14
|8
|0
|.636
|2
|3
|巨人
|21
|12
|9
|0
|.571
|3
|4
|DeNA
|20
|10
|10
|0
|.500
|5
|5
|広島
|20
|7
|13
|0
|.350
|8
|6
|中日
|21
|4
|17
|0
|.190
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|22
|13
|9
|0
|.591
|-
|2
|ソフトバンク
|23
|13
|10
|0
|.565
|0
|3
|楽天
|23
|12
|10
|1
|.545
|1
|4
|日本ハム
|23
|11
|12
|0
|.478
|2
|5
|西武
|24
|10
|13
|1
|.435
|3
|6
|ロッテ
|23
|9
|14
|0
|.391
|4