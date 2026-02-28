バンダイスピリッツは、『ダブルフェイク アンダー・ザ・ガンダム』より「HG 1/144 Dガンダムセカンド」(3,080円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。

コミック『ダブルフェイク アンダー・ザ・ガンダム』よりアラハスによって戦闘用に改修されたDガンダムファースト、「Dガンダムセカンド」がHGで初立体化。チューンナップされたスラスターや戦闘用に追加された武装を余すことなく再現されている。

多数の可動軸により、多様なポージングを再現。腕部のナックル・クラッシャーは展開が可能で、ファーストとは異なる造形を新規パーツで再現している。

スラスター部分は新規造形。スラスターを開くとバーニアがせり出す連動ギミックを搭載し、最大稼働時を再現。

様々な武器、工具が付属。7つ道具に加え戦闘用に追加された武装を収録。グレネードランチャーが装着されている「コネクテッド・ビームライフル」は新規造形。付属のリード線を用いて、バックパックとの接続を再現できる。「ビーム・サーベル」は2本付属。ビーム・サーベルはサイドスカートに取り付け可能となっている。

また、「バズーカ」はグリップが可動。Dガンダムセカンド専用の「シールド」を新規造形で再現。HGオリジナルギミックとして、Dガンダムファーストと同様にマグネットアンカーやリベットガン、大型トリモチガンやダミー弾を格納できる。

付属武装・工具：コネクテッド・ビームライフル／バズーカ／ドリルガン／有線爆弾／トリモチガン／ビーム・サーベル×2／シールド／マグネットアンカー／リベットガン

付属品：有線爆弾予備弾／大型トリモチ弾／ダミー弾

(C)創通・サンライズ