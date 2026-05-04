バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」(全4種・価格400円)を4月第5週より発売しています。今回、実際に購入した様子をレポート。さらに特撮ライター・秋田英夫さんに、それぞれのアイテムの注目ポイントを教えてもらいます。

2026年4月 第5週発売「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」(全4種・400円)

「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」は、家族のつながりがあるウルトラマンにフィーチャーしたペアチャーム。デフォルメのウルトラマン2人がセットになっており、「こんなシーンがあったかも!?」と妄想したくなる心温まる様子を再現しています。

ラインナップは、「肩揉み（ウルトラセブン＆ウルトラマンゼロ）」「自慢の息子（ウルトラの父＆ウルトラマンタロウ）」「元気を出して（ウルトラマンベリアル＆ウルトラマンジード）」「仲良し兄弟（ウルトラマンロッソ＆ウルトラマンブル）」の4種類。

ウルトラマンゼロ＆ウルトラセブン 肩揉み

「肩もみ(ウルトラマンゼロ＆ウルトラセブン)」は、ウルトラマンゼロが、父であるウルトラセブンの肩を揉んでいるシーンを切り取ったスイングです。

特撮ライターの注目ポイント!

2009年の映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』でデビューを飾ったウルトラマンゼロは「ウルトラセブンの息子」という恵まれた出自を持ちながらも、偉大なる父に対して素直になれない、若さゆえのトンガリ具合がファンに鮮烈な印象をもたらしました。

憎まれ口をききながらも根は優しく、実は親思いのゼロ。人類の目の届かない宇宙のどこかで、ゼロはこんな風にセブンをいたわっているのかもしれません。

ウルトラマンタロウ＆ウルトラの父 自慢の息子

「自慢の息子（ウルトラの父＆ウルトラマンタロウ）」は、ウルトラマンタロウと、ちょっと誇らしげな表情をしたウルトラの父のペアチャームです。

特撮ライターの注目ポイント!

宇宙の平和を守る宇宙警備隊に属するウルトラ兄弟は実の兄弟ではありませんが、みな兄弟のように仲がいいという設定です。そんなウルトラ兄弟の中で、6番目の弟ウルトラマンタロウはウルトラの父、ウルトラの母の間に生まれた実子であり、兄弟で最強のパワーを誇っています。

『ウルトラマンタロウ』（1973年）でタロウは、主にウルトラの母からの深い愛情を受けながら戦っていました。もちろんウルトラの父も、空の彼方から「自慢の息子」の活躍を見守っていたことでしょう。両者が父子であることをしめす、立派なツノが2人のチャームポイントです。

ウルトラマンロッソ＆ウルトラマンブル 仲良し兄弟

「仲良し兄弟（ウルトラマンロッソ＆ウルトラマンブル）」は、ウルトラマンロッソとウルトラマンブルの兄弟が拳を打ち合わせるさまを再現しています。

特撮ライターの注目ポイント!

『ウルトラマンR/B』（2018年）の赤いウルトラマンロッソ（兄）と青いウルトラマンブル（弟）は、変身前のカツミ、イサミ兄弟の性格がそのまま変身後にも受け継がれていて、怪獣との戦闘中でも言葉によるコミュニケーションをとるなど、いろいろな意味で「普通っぽさ」が特徴のウルトラマンです。あまりにも普通っぽいので、ウルトラマンらしくしろ！ と頭の固い宇宙人（ウルトラマンオーブダーク）から文句を言われたほど。

そんな2人ですが、自然体であることの良さを存分に活かし、抜群のコンビネーションでぞくぞく現れる強敵怪獣を打ち破りました。兄弟の絆を示す、互いの拳を打ち合わせる「ルーブタッチ」のポーズも決まっています。

ウルトラマンジード＆ウルトラマンベリアル 元気を出して

「元気を出して（ウルトラマンベリアル＆ウルトラマンジード）」は、ウルトラマンベリアルが、半べそのウルトラマンジードを励ますようなチャームです。今回は残念ながらゲットできず、公式の写真でご紹介します。

特撮ライターの注目ポイント!

全宇宙にその悪名を轟かす、邪悪なウルトラマン「ベリアル」は、ウルトラマンゼロと同じく2009年の映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』でデビュー。ほとんど善良で正義感の強い者だけで構成されていたM78星雲「光の国」の中に、こんな悪いウルトラマンがいたとは……と多くのファンが衝撃を受けました。

しかし時は流れて2017年、『ウルトラマンジード』にはベリアル因子を受け継ぐ「息子」＝ジードが登場。宇宙を崩壊させるなど、相変わらずあちこちで乱暴ばかりしている困った父親ベリアルに対し、繊細な性格を持つ少年のようなジードはさまざまな葛藤を抱いています。ジードの登場によって凶悪だったベリアルにも「父親」らしい属性が生まれ、キャラクターにさらなる味付けがなされました。

ウルトラマンの「家族のつながり」にフィーチャーした「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」、作中とはまた違った表情を楽しめるアイテム、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。