RIZE、7年ぶり復活ツアー捉えた写真集、豪華ボックスセット限定発売

2024年、7年ぶりの復活を果たしたRIZEが、LIVE TOUR 2024"SOLU"および2025"NOLU"の現場を一冊に刻んだライブ写真集を、こだわり抜いたアイテムと共に豪華ボックスセットとして限定発売する。

写真集はA3変形という規格外の超大判サイズを採用。カメラマンHajime Kamiiisakaとcherry chill will.の両者がツアーに帯同し、ステージとドキュメントの両面からRIZEを捉えた写真群を余すところなく収録する。

ボックスセットには、JESSE監修のライヴフォトコラージュTシャツ、浮世絵とストリートカルチャーを横断する絵師KOJIMANの描き下ろしによるオリジナル花札と手拭い加え、ソックス2種、木札というRIZEの世界観を纏う全6アイテムを同梱。

RIZER'S CLUB会員購入者には、映像ディレクターTom Urasokoが手掛けた約40分の”NOLU”ツアードキュメント映像を特典DVDとして付属。ツアー追加公演として実現したOZROSAURUSとの対バン映像は必見となっている。

＜リリース情報＞

【同梱アイテム】全6点

01. ライヴ写真集

02. ライヴフォトコラージュ Tシャツ

03. 花札

04. 日本手拭い

05. 木札

06. ソックス2種セット

※RIZER'S CLUB会員での特購入典：Tour 2025 ”NOLU” ツアー ドキュメントDVD

RIZERS CLUB 会員先行販売・受注期間：5月16日(土)12:00～5月25日(月)23:59

※限定販売。予定数に達し次第販売終了予定

発送時期：6月下旬予定

特設ページ：https://www.triberize.net/completebox

Official Site：https://www.triberize.net