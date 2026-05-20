神戸発・90年代J-POPをテーマにした「挫折」と「再生」描く小説、ペーパーバック版発売

神戸在住の作家・権藤将輝による小説『BAR90's 90年代 J-POP で人生を再起動する夜』のペーパーバック版が、2026年5月24日（日）に発売される。

本作は、90年代J-POPをモチーフに、”挫折”と”再生”を描く長編小説。人生に行き詰まり、傷つき、居場所を失った人々が、不思議な力を持つバーテンダーによって”90年代”へと導かれる物語となっている。

また、本作は1995年の阪神・淡路大震災を経験した神戸の作家と神戸の出版社によって生み出された作品。小説家になれないフリーライター、不倫相手に捨てられた独身女性、窮地に陥る政治家、会社を倒産させ余命わずかな元経営者。90年代J-POP の楽曲とともに、「あの頃」の自分と向き合いながら、人生を立て直すための何かを見つけていく。

音楽と旅のライター／選曲家の栗本斉氏は、「音楽はタイムマシン。『BAR90's』は、まさにそんな体験をさせてくれる小説だ。」とコメント。放送作家・ラジオパーソナリティのミラッキ氏は、「90 年代に10 代～20代前半を過ごした就職氷河期世代に刺さるストーリー。小説『BAR90's』は、我々に残されたわずかな希望である。」と推薦している。

＜書誌情報＞

『BAR90's 90年代J-POPで人生を再起動する夜』

著者：権藤将輝

発売日：2026年5月24日（日）

出版社：舫知社

判型：四六判変形

ページ数：184 ページ

ISBN：978-4-9914634-3-3

第1章 空も飛べるはずだったのに

第2章 踊る君に狂った女

第3章 孤独な政治家

第4章 輝き忘れた私たち

第5章 逃避行ノムコウ

第6章 やっぱり何も言えなくて

エピローグ たまにはこうしてさ

【解説】

音楽はタイムマシン 栗本斉

就職氷河期世代に刺さる「再生」のストーリー ミラッキ

https://www.amazon.co.jp/dp/4991463432/

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