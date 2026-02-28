「彼らは本当に腰が低いんだよね」

そうしみじみと語ったのは、お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也。10日深夜に放送された中京テレビのバラエティ番組『太田上田』(毎週火曜 24:59～25:24)で、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEとの共演時のエピソードを語り、その人柄を称えた。

上田晋也が語るミセスとのやり取り「『えー、本当ですか？』って」

くりぃむしちゅーの上田晋也

上田は、昨年末に放送された日本テレビ系音楽バラエティ特番『Happy MUSIC アワー!!!』でミセスと顔を合わせたことに触れ、「彼らは本当に腰が低いんだよね。全然高ぶってないし、偉ぶってない」と回想。「向こうからわざわざ楽屋にあいさつに来て、CDもくれたりした」と丁寧な振る舞いを明かした。

さらに収録終了後、上田は娘がミセスのファンクラブに入っていることもあり、サインを求めて彼らの楽屋を訪問したという。「『お疲れのところごめんなさいね。ちょっとサインもらっても大丈夫?』って言ったら、『いやいや、もうそんな恐れ多いです。上田さんにサインなんて……。えー、本当ですか? って」とやり取りを紹介し、「すごく好感の持てる、気持ちのいい人たち」と印象を語っていた。