3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが出演する日本テレビ系音楽バラエティ特番『Happy MUSIC アワー!!!』が、きょう24日(21:30～)に放送される。

Mrs. GREEN APPLE

番組では、3人が普段は言えない秘密の願いを告白。大森元貴の願いは「平成の一番元気だった、2000年代の渋谷に行ってみたい!」。当時の渋谷ファッションから流行アイテムまで、平成カルチャーを完全再現した巨大セットがスタジオに出現し、コギャルにヤマンバ、M字バングのギャル男まで、まるで当時にタイムスリップしたかのような光景に、大森は「うおぉー! マジ!?」と興奮する。

タイムスリップといえば…のお笑いコンビ・タイムマシーン3号も紛れ込んでいて、スタジオは大盛り上がり。当時大流行したダンス「パラパラ」にみんなで挑戦し、藤澤涼架のキレキレダンスにメンバーも仰天する。

平成で大ブームを巻き起こして話題となった人が、シルエットで登場し、誰なのかを当てるクイズ「平成の大ブームさん、シルエットDE当てまSHOW!」では、2000年代に年間140本のテレビ番組に出演、ミセスも子どもの頃にマネして遊んだ平成の人気芸人が。当時、木村拓哉を抑えてCMタレント好感度ランキング1位に輝いた有名人とは…。

アコースティックデュオ・サスケが登場すると、大森は「めちゃくちゃうれしいです! 家族で聴いてました!」と感激。あの頃みんなが聴いた青春ソング「青いベンチ」を、サスケがスタジオ生歌唱する。

そして、3人が子どもの頃大好きだったアイドルと夢のご対面も。3人は「えー!」「ヤバ～!」と絶叫。彼女たちの曲名を当てる「チーム対抗! 神曲イントロクイズ」で、大ファンだった若井滉斗が大張り切りする。空気を読まずに暴走し、上田晋也から「芸人の後輩だったら後でガチ説教だからな!」とツッコまれる。

「第1回ミセスものまね王座決定戦スペシャル」では、TikTokで大バズリした美声の専門学生や、会社を休んで参加の歌うまサラリーマンなど、ミセスご本人の公認を狙う新たなものまねスターが続々参戦。藤澤のそっくりさんに、メンバーも「涼ちゃん本人でしょ!?」と爆笑する。プロのものまね芸人たちも参戦するが、ミセス初の公認ものまね誕生なるか。

そしてミセスが、ヒット曲から最新曲までをライブで披露する。

