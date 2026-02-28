山崎実業は、バスルームやランドリー、キッチン周りで使える収納アイテムなど4商品を発表した。

マグネットバスマット&タオルホルダー タワー 2個組

マグネットで洗濯機の側面などに簡単に取り付けられる、バスマット&バスタオルホルダー2個組。下から差し込むだけでセットでき、シリコーン製のストッパーがバスマットをしっかりキャッチし、すっきり収納できる仕様となっている。

ソフト珪藻土バスマットやパイルの長いバスマットにも対応。1個ずつでも使用でき、キッチンクロスの収納にも活用できるという。

マグネット洗濯板&クリップ タワー

マグネットで壁面に設置できる洗濯板とクリップのセット。浴室の壁面に洗濯板を貼り付け、広げた洗濯物をマグネット付きクリップで固定することで、擦り洗いがスムーズに行える。

腰をかがめず無理のない姿勢で手洗いでき、広い範囲を一気に洗える点が特長。汚れの位置や洗濯物のサイズに合わせて洗濯板やクリップの位置を調整できる。たわしやブラシを使えばさらに効率よく手洗いでき、落とした汚れはそのままシャワーですすげる。クリップは小物収納にも活用できるとしている。

水切りネットが交換しやすいお風呂の排水口ネットホルダー タワー

浴室の排水口に取り付け、髪の毛やほこりをキャッチできる水切りネットホルダー。市販の水切りネットをホルダー裏側に引っ掛けて簡単にセットできる新構造を採用した。

本体の取っ手部分と水切りネットの端だけを持って交換できるため、汚れたネットに触れる機会を最小限に抑えられ、交換もスムーズに行えるという。ステンレス製で手入れも簡単としている。

シュガー&ミルクオーガナイザー タワー

ティータイムに必要なアイテムをまとめて収納できるオーガナイザー。内部は3つに仕切られており、スティックシュガー・ミルク・マドラーなどを分けて整理できる。

使いたいときに取り出しやすく、ハンドル付きで持ち運びも容易。テーブル周りをすっきり整えられるアイテムとして展開する。