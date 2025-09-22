山崎実業より、小物トレー付き収納ワゴンや洗濯洗剤ボール収納ケースなどの新商品が発売される。

「小物トレー付き収納ワゴン 2段 リン」は、病院やエステサロンでの使用に便利なコンパクトサイズの収納ワゴン。診察室やカウンター周りでも場所を取らず、すっきりと設置できる。

上段には衣類を、下段にはバッグの収納ができ、バスケットは取り外して持ち運べるので、必要なアイテムをそのまま移動できる。さらに小物トレーが付属しており、アクセサリーや貴重品の整理にも最適。キャスター付きで移動がスムーズに行えるのもポイントだ。

木目調のデザインがインテリアに自然に溶け込み、空間を上品に演出する。

「小物トレー付き下段が棚の収納ワゴン 2段 リン」は、省スペース設計で診察室やカウンター周りにもスマートに設置できる収納ワゴン。小物トレーにはアクセサリーや貴重品のほか、必要なものをまとめておけるので便利だ。また、下段には通気性の良いワイヤー棚を備え、靴や日用品の収納にぴったりな構造となっている。

さらに、取り外してそのまま持ち運べるバスケットや、移動をラクにするキャスター付きで使い勝手も抜群。木の質感を取り入れた上品なデザインは、空間に温かみを添え、病院やエステサロンなど幅広いシーンに自然に馴染む。

「においが漏れにくいパッキン付き洗濯洗剤ボール収納ケース タワー」は、洗濯洗剤ボールが60個入る大容量のパッキン付き収納ケース。パッキン付きなのでにおいが漏れにくく、しっかりと収納することができる。洗濯洗剤ボールだけでなく、大容量の粉末洗剤の収納にも便利。パーツはすべて分解して洗えるので、お手入れも簡単だ。

「フィルムフック歯ブラシ&替え歯ブラシホルダー タワー 2段」は、フィルムフックで簡単に取り付けできる歯ブラシ＆替え歯ブラシホルダー。上下で奥行きが異なる設計なので、スムーズに出し入れできる。また、浮かせているので水切れが良く、1本ずつ独立して収納できて衛生的だ。

「ペンが置けるメモホルダー タワー」は、メモ用紙とペンを一緒にすっきり収納できる、スタイリッシュなメモホルダー。ペンを収納したままでもメモが取り出せ、最後の１枚まで取り出しやすい設計になっている。シリコーン製の滑り止めが付いているのでズレにくく安心だ。

「仕切り付きアメニティ収納 タワー」は、アメニティグッズなどの小物をまとめて収納できる、スタイリッシュな収納ボックス。仕切り付きで整理しやすく、アメニティグッズの取り出しもスムーズ。

ユニクロメッキと粉体塗装が施された、錆びに強くて丈夫なスチール製なので、水まわりでも安心して使うことができる。