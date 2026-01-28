山崎実業は、調理トレーや害虫駆除エサ剤用カバーなどの新商品を発売した。今回登場するのは、「電子レンジ対応連結できる洗いやすい下ごしらえ調理トレー タワー 深型 2個組」「電子レンジ対応連結できる洗いやすい下ごしらえ調理トレー タワー 浅型 2個組」、「G駆除エサ剤目隠しカバー スマート 2個組」、「キー&ジュエリートレー タワー」の4アイテム。

電子レンジ・食洗機・冷凍対応! 調理トレー2個組

電子レンジ対応連結できる洗いやすい下ごしらえ調理トレー タワー 深型 2個組

調理トレーは、電子レンジ、食洗機、冷凍に対応した2個セット商品。食材の色移りがしにくい設計で、日常の下ごしらえを快適に行えるという。トレー同士はフチで連結でき、調理台を汚しにくい構造になっている。持ち運びに便利な取っ手付きで、素材には軽量かつ耐熱性に優れたTPX樹脂を採用。離型性、防汚性にも優れており、汚れが落としやすく清潔に使える点が特徴だ。ガラスのような透明感のあるデザインで、そのまま食卓に並べられる仕様となっている。なお、本製品は日本製で、TPXは三井化学株式会社の商標または登録商標。

害虫駆除エサ剤をすっきり隠せるカバー

G駆除エサ剤目隠しカバー スマート 2個組

「G駆除エサ剤目隠しカバー スマート 2個組」は、害虫駆除エサ剤を丸ごと1個収納できるカバー。目隠し面を手前に向けることで、存在感を抑えて設置できるという。リビングや玄関など人目に触れる場所にもなじむシンプルなデザインで、2個セット仕様。エサのにおいや害虫の通り道を塞がない設計のため、効果を保ったまま使用できるとしている。交換時はカバーごと持ち上げ、ゴミ箱の上で傾けることで、エサ剤に直接触れずに処分可能。

アクセサリーや時計、鍵などの一時置きに便利なトレー

キー&ジュエリートレー タワー

「キー&ジュエリートレー タワー」は、アクセサリーや時計、鍵などの一時置きに便利なスチール製トレー。玄関や洗面台、ドレッサーなど幅広い場所で使用できる。梨地加工を施した重厚感のある仕上がりで、付属のシリコーンマットにより小物のキズつきを防止する構造となっている。