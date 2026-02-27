俳優の中尾明慶・仲里依紗夫妻が出演するUber Eatsの新CM「見逃したくないなら、 Uber Eats で、いーんじゃない？ 野球篇」が、3月1日から公開される。スポーツ観戦が盛り上がる時期に合わせ、“一瞬も見逃したくない”という誰もが抱く感情をコミカルに描いた作品だ。

「見逃したくないなら、 Uber Eats で、いーんじゃない？ 野球篇」

スポーツ観戦のはずが…“大追跡劇”に発展

新CMは、自宅で野球観戦の準備をする家族の何気ない日常から始まる。試合開始直前、仲が「お腹すいた」と言うと、中尾はすぐに「Uber Eatsで、いーんじゃない?」と提案。しかし、結局は外に食べに行くことになり、自転車で家を飛び出す。

ところがその途中、河原で草野球をしていた人たちのボールが中尾のパーカーのフードに入り込んでしまうというハプニングが発生。気づかぬまま走り去る中尾を追って、草野球チームだけでなくラグビーチームまで加わり、追跡は思わぬ大騒動へと発展する。

追われ続けるうちに試合は進み、ついには見逃したくなかった大事な瞬間を逃してしまうという皮肉な展開に。結局、家族は自宅に戻り、Uber Eatsで注文した食事とともに観戦を楽しむことになる。

“見逃したくない瞬間”に寄り添う

Uber Eatsは2024年から、中尾と仲を起用した「Uber Eatsで、いーんじゃない?」シリーズを展開。日常の中で起きるさまざまな“困りごと”に寄り添い、Uber Eatsの活用シーンをコミカルに描いてきた。

今回の新CMでは、ワールドベースボールクラシックなどスポーツイベントが盛り上がる時期に合わせ、「観戦中の大事な瞬間を逃したくない」という共通の体験をテーマに制作。仕事や家事、育児などで忙しい日常の中でも、観たい瞬間に集中できる存在としてのUber Eatsを表現している。

このCMは、Uber Eatsの公式YouTubeやSNSで公開されるほか、「2026 ワールドベースボールクラシック」のNetflixでの配信内でも放映予定だ。

また、中尾と仲里が出演する「野球篇」のオリジナルトレーディングカードが、抽選でプレゼントされる。応募方法など詳細は、3月中にUber Eats Japan 公 式 Instagramで公開される。

コメントは、以下の通り。

――今回のCMは、「見逃したくないなら、Uber Eatsで、いーんじゃない？」というコンセプトですが、お二人にとって日常の中で「これは絶対に見逃したくない」と感じる瞬間はどんなときですか？

中尾：僕は本当にスポーツ観戦が大好きなので、やっぱり大きな大会は見逃せないですね。今年は様々な世界大会もありますし、ボクシングや野球、サッカーの試合は毎回楽しみにしています。

仲：私は子どもの学校行事や発表会など、家族に関わる時間ですね。その瞬間にしか見られない表情や成長があるので、できるだけ見逃さないようにしています。

――試合の山場やクライマックスなど、その瞬間を見逃したくないとき、食事や身の回りの準備はどのようにしていますか？

中尾：食事はもちろんUber Eatsに頼ることが多いです。身の回りのことはインターバルの間に少しずつ。とはいえ、インターバルが短い時や試合が白熱してくると全部忘れてしまうこともあります（笑）

仲：私は絶対にUber Eats一択です！集中できるよう、なるべく手間をかけずに準備できるようにしています。

――今回の撮影では、屋外での自転車シーンや大人数での撮影などもありましたが、特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

中尾：今回もすごく素敵なCMが出来たと自信があります！！たくさんのエキストラの皆さんに参加していただき、すごく熱量のある撮影でした。自転車シーンも含め、ハプニングシーンは大変でしたが、その分迫力のある映像になったと思います。

仲：プライベートで家族で自転車に乗ることはありますが、あんなに全速力で乗ることはないのでいい経験になりました。

――忙しい日常の中で「見逃したくない時間」を守るために、Uber Eatsのおすすめの活用方法を教えてください。

中尾：昨年末に体づくりをしていた時は、低カロリー・高タンパクなメニューを選べるのが本当に助かりました。脂質やたんぱく質などの栄養表示があるお店も多いので、迷わず頼めるのもいいですね。時間を有効に使えるのが一番の魅力です。スポーツ観戦して、「ちょっと体動かしたくなったな」という方にもおすすめです。

仲：私は時間を有効に使いたいので、家を出る時間に受け取れるよう、前日に予約注文をすることもあります。観たい時間に集中できるよう、事前に整えておくのがポイントです。

――自宅でスポーツ観戦をする際やエンターテイメントを楽しむ時に、つい食べたくなるものはありますか？

中尾：王道ですけど、やっぱりピザです。ワンハンドで食べられるものは観戦中に本当に助かります。息子にマルゲリータを全部取られることが多く、最初から2枚頼めばよかったと、いつも後悔してます（笑）

仲：私はスイーツですね。ちょっと甘いものがあると気分も上がりますし、さらに楽しくなります。