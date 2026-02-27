スープストックトーキョーは3月2日から、宮城県女川のさんまを使った「女川産さんまのつみれスープ」(通常価格＋20円)を一部店舗を除く全国のSoup Stock Tokyoにて販売する。

宮城県女川町は世界三大漁場といわれる三陸沖に面した港町で、全国でもトップクラスのさんまの水揚げ量を誇り、その質の高さはプロの料理人からも高く評価されている。

さんまのすり身の加工を担う女川町にあるワイケイ水産との出会いをきっかけに、同社では、2012年より女川で水揚げされるさんまを使った「女川産さんまのつみれスープ」を販売してきた。

宮城県女川町

同商品は、宮城県では雑煮にも使われる生の「せり」や香り高い「よもぎ白玉」など、春を感じる食材と女川自慢のさんまが出会った春らしい和のスープ。宮城県女川町名産のさんまをつみれにし、いわしや飛魚(あご)だしとさんま魚醤で仕上げている。

同商品は、一部店舗を除くSoup Stock Tokyo外食店舗にて販売し、無くなり次第終了となる。また、売上の一部を女川町の活動支援のために使用する。

家で食べるスープストックトーキョーの一部店舗では、3月2日～13日の期間限定で宮城県女川町の選りすぐりの物産品10品を数量限定で販売する。