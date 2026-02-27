「普段は温厚で、娘も懐いている」それでも……運転中だけ豹変する彼氏に、相談者は強い違和感を抱いていた。あおられると窓を開けて怒鳴り、クラクションを鳴らす。その姿を見て、「この人と、この先も一緒にいていいのか」と迷い続けてきたという。

10日配信回のYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』に寄せられた切実な悩みに対し、藤本美貴が出した答えは、あまりにも明快だった。その率直すぎる言葉は、視聴者の共感を一気に集めていった。

藤本美貴

普段は温厚も「運転中にあおられるとブチギレてしまう」

5歳の娘がいる相談者は、交際中の彼氏について、「普段はとても温厚で面倒見もよく、娘もよく懐いている」と語りつつ、「運転中にあおられるとブチギレてしまう」と吐露。「窓を開けて怒鳴ったり、クラクションを鳴らしたり。昔はあおり返していた」そうで、「何度も話し合い、“やめないなら別れる”と伝えている。前よりはグッと我慢していると思うが、今後も彼との関係を続けていいのか」と相談を寄せた。

これに藤本は、「別れます」と即答。「絶対ヤダ! 絶対ヤダ! 恥ずかしいもん。もう結構な大人で、おらぁー! とか窓開けて言ってくる人とか見てると、私もう恥ずかしくなっちゃう」とバッサリ切り捨て、「車運転してて、たまにいるじゃん。中指立てる人みたいな。あれもなんか、ムカつくより恥ずかしくなっちゃう。なんで中指立てるんだろう? 欧米育ち? って思っちゃう。恥ずかしい! って思っちゃうの。絶対ヤダ。本当にヤダ(笑)」と嫌悪感を露わにした。

改めて、「40代、50代になってもやってる人いるじゃん? ってことは、その人もそういう50代になっちゃうのかなと思って」と自身の考えを伝えた藤本は、「そもそも恥ずかしくて、その人を見てられない」「人として恥ずかしいって思っちゃう」と心の内を吐露。「全然好きになれないっていうか、それだけで超冷めちゃう」と話し、「本当に危険な目に遭ってたら、キレてもいいと思うけど。しょっちゅうキレてるって恥ずかしいよね。恥ずかしい以外ないかも」と終始“恥ずかしい”を連発した。

視聴者からは、「ミキティの感覚に激しく同意」「私の元旦那がまさにそう!」「絶対に別れた方が良い」「感情のコントロール出来ない人は無理」「別れる別れないというより逃げてー!!」「『それ以外は好き』って思ってても、その1つが致命的」などの意見が寄せられている。