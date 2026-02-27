BMSG、Ayumu Imazuとのパートナーシップを締結

BMSGがAyumu Imazuとのパートナーシップの締結を発表した。

2024年に「Obsessed」が世界的にバイラルヒットし、その後もヒット曲をリリース。2025年には「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」に選出されるなど世界中にリスナーを持ち、今大きく注目されているグローバルアーティスト・Ayumu Imazu。

作詞・作曲に加え、振付や楽曲提供まで自らこなすAyumu Imazuだが、BE:FIRSTやHANAを筆頭にダンス＆ボーカルの既成概念を塗り替えてきたBMSGの経験やプラットフォームを活かし、彼のセルフプロデュースを強みにした制作活動をさらに加速していくことが期待される。

■Ayumu Imazu コメント

いつも応援してくださる皆さまへ

Ayumu Imazuは、このたびBMSGと共に手を組んで活動していくことになりました。

皆さまにお知らせできることを、とても嬉しく思います。

これまで支えてくださったすべての皆さまには、心から感謝しています。

次なるフェーズとしてBMSG、そして日高さんと共に進む決断をしました。

人生をかけて準備を進めていますので、これからのAyumu Imazuをどうぞお楽しみに。

引き続き応援よろしくお願いいたします。

Ayumu Imazu

HP：http://ayumuimazu-official.com/