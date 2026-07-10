Laughing Hick、全国9都市ワンマンツアー開催決定

ギターロックバンドLaughing Hickが、Zepp DiverCity(TOKYO)で開催された「ハロー ノットグッバイ」ツアーファイナル公演にて、新たな全国ツアー「Laughing Hick ONEMAN TOUR 2026 ”DIAMOND LILY”」の開催を発表した。

10月16日（金）福岡を皮切りに、12月4日（金）Zepp DiverCity(TOKYO)まで全国9都市を巡る本ツアー。ツアータイトルとなっている”DIAMOND LILY”は花の一種で、花言葉は「また会う日を楽しみに」。ライブハウスシーンやSNSを中心に着実に支持を集めてきたLaughing Hickが、これまで出会ったリスナーたちとの再会の場所として再びZepp DiverCity(TOKYO)のステージに立つ。

ファンクラブ先行受付がスタートしている。

＜ライブ情報＞

「Laughing Hick ONEMAN TOUR 2026 ”DIAMOND LILY”」

10月16日（金）福岡DRUM Be-1（福岡県）

10月24日（土）HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2（栃木県）

10月30日（金）名古屋 CLUB QUATTRO（愛知県）

10月31日（土）岡山IMAGE（岡山県）

11月8日（日）梅田 CLUB QUATTRO（大阪府）

11月14日（土）金沢GOLD CREEK（石川県）

11月27日（金）仙台darwin（宮城県）

11月29日（日）KLUB COUNTER ACTION（北海道）

12月4日（金）Zepp DiverCity(TOKYO)（東京都）

前売り：￥4,800 / 東京公演のみ￥5,800

(税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

小学生以上有料

Official Fanclub

《ご贔屓さん先行（抽選）》

受付期間：7/10(金)21:00～7/20(月・祝)23:59

URL：https://laughinghick.com/