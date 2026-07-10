カラノアが語る、「ばけもん」が宿す反骨精神、遊び心ある言葉選び

2023年に本格的な活動をスタートしたバンド、カラノア。ボーカル＆ギター雄大による多彩なサウンド・デザインと光と闇双方に焦点を当てた一筋縄ではいかないリリック。ここ最近は、タイトなバンドアンサンブルとエレクトロを無理なく融合させたキャッチーなサウンドで存在感を放っている。新曲はアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールエンディング主題歌として書き下ろした「ばけもん」。アニメの重要なモチーフになっているサムライをインスピレーションに、笛や和太鼓、刀といった和のモチーフを導入。バンドサウンドとエレクトロを織り交ぜ、ダークさがありつつも非常にキャッチーな楽曲だ。この世の世知辛さを憂いながら、遊び心をふりかけた歌詞も耳を奪う。雄大（Vo,G）、樹（B）、かずき（Dr）の3人にインタビューした。

―新曲「ばけもん」はアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールエンディング主題歌です。どんなことを意識しましたか？

雄大：まず台本を読ませていただいたんですが、とても速い展開を大事にしたいなと思って疾走感のある複雑な曲、且つキャッチーにしようと思いました。ヒーローものなので誰かを救えるような楽曲は作りたいなと。普段曲制作する時は遠回りしてしまう癖があるんですが（笑）、今回はアニメの世界観の鍵になっているのがサムライなので、笛や和太鼓といった和の楽器を迷わずにどんどん入れていきました。

かずき：以前も『ガチアクタ』のアニメの主題歌をやらせていただいたことがあるんですが、今回もアニメのテーマをしっかり取り込みつつ、雄大らしさとカラノアらしさがうまく融合していて。そして、キャッチーな曲になっているのが良いと思いました。

樹：和に振り切るのかなって思ったんですが、エレクトロとしっかり融合されててめっちゃいい曲だなって思いました。

雄大：ギターはいつもレコーディングに入ってくれているサポートギターに入ってもらったんですが、バチバチにクリックに合わせられるギタリストなので完全に丸投げでしたね。

樹：僕は自分なりに侍っぽいベースのフレーズを入れてみました。誰に伝わるかわからないですけど（笑）。

―モチーフにしたベースプレイはあったんですか？

樹：誰にも言ってないんですが、the band apartの原（昌和）さんのベースが和っぽくて合いそうだなって思って意識しました。

雄大：そうだったんだ。

かずき：この曲のドラムは完全に打ち込みなので、僕は音源では叩いてないんですが、ライブで披露するために、打ち込みと生をどうハイブリッドにするかを考えていきました。ライブのアレンジは良い感じに打ち込みが残りつつ生ドラムが多くて。ライブを楽しみにしていてほしいですね。

―雄大さんの吐息を吐くような歌唱から始まりますが、憂いを感じさせるようなニュアンスにしたのは何か意図があったんですか？

雄大：『鎧真伝サムライトルーパー』にはヒーローがいろんなことを抱えていて苦悩している描写が出てくるので、それを歌でも表現してみたくて、歌い始めはかなりダークで寂しさが出るよう意識しました。

―歌詞で作品とリンクさせようと思ったことというと？

雄大：作品のキーになっている「神の使い」っていうワードを歌詞にも絶対に使いたいと思って1Aに「おでましだ神の使いが」っていうフレーズを入れました。あと、これまで敵だった人たちと共闘して新しい敵に立ち向かうっていうストーリーのアニメなので、「それってバケモンvsバケモンの戦いだな」って思って、「バケモンvsバケモン」っていうフレーズをサビのど頭に持ってきたり。サビ以外はすんなり書けたんですが、サビは苦戦しましたね。一緒に曲を作ってるチームとも「サビで印象的なワードが欲しいよね」っていう話をしていて。僕はフックになるような言葉を出すのがあまり得意じゃないので全然出てこなくて。最終的に「バケモンvsバケモン」っていう耳に残るようなフレーズが出てきて良かったです。

―アニメにかなり寄せた歌詞だと思うのですが、ご自身のマインドとリンクするところはありましたか？

雄大：僕はよく皮肉を言ったり社会を風刺するので、そういう色を付けられたらいいなって思いました。僕がサムライトルーパーになりきって反骨精神を見せるような描写はかなり入れ込みましたね。

―「僕はこの世界が狂っていると そう強く思っている」というラインとか。

雄大：まさにその歌詞ですね。アニメのキャラクターの中に自分と感覚が似てるキャラもいて。僕がその立場だったらこの世界をどう思うか考えてみた。それで「ふざけんなよ」っていう気持ちでその歌詞を書きました。

かずき：そういう雄大らしさもありつつ、ポップな歌詞だよね。

樹：「言わんこっちゃない」っていう歌詞もあるけど、ちょっと遊び心のある言葉選びが好きだよね。

かずき：あと「グーチョキチョキグーパー」も雄大っぽい。

雄大：そういう変な言葉を使いがちだよね（笑）。今回も入れたくなっちゃいました。

かずき：あと「ダーウィンの進化論」も雄大節。

雄大：わかる（笑）。

かずき：「踊らされてたのはあなたのほう なんだっけ、因果応報？」っていうのは韻を踏んでるんだよね？

雄大：そうそう。韻踏むのがめっちゃ好きなんですが、今回たくさん踏めました。

―絶望的な世界に現れたのは欲にまみれたインスタントヒーローだったという展開が描かれている歌詞でもありますが、とてもシニカルですよね。

雄大：僕は明るいだけの曲は書けないので、皮肉が混じることが多いし、ダークさがある曲の方が美しいと思いながらいつも曲を作ってます。

かずき：どの曲の歌詞にも雄大ならではの節が出てるよね。

樹：見たことのない歌詞を３つくらい並べられてもどれが雄大の歌詞か分かると思う（笑）。

雄大：僕が節を出す限りは（笑）。

かずき：でも出さずにはいられないでしょ？

雄大：確かに。無理かも。

―雄大さんはRADWIMPSの影響を受けているそうですが、野田洋次郎さんの歌詞もシニカルな描写がある時があります。その部分でも影響を受けていると思いますか？

雄大：RADWIMPSは遺伝子レベルで影響を受けてるので、自然とその部分も出ていると思います。野田洋次郎を崇拝しているので、影響が出過ぎちゃうと「危ない危ない！」って思って調整したりします。

―かずきさんは70年代以降のドラマーがお好きだそうですが、特に影響を受けたドラマーはいますか？

かずき：TOTOが好きなのでジェフ・ポーカロですね。あの辺のAORのドラムには影響を受けていると思います。シンプルなエイトビートなのにすごく気持ちいいなって思って、TOTOをきっかけにテクニックでは出せないグルーヴにどんどんハマっていきました。

―樹さんは、L'Arc-en-CielやSchool Food Punishmentのベースに影響を受けているそうですね。

樹：はい。僕にとってのベースヒーローはその２バンドのベーシストの方ですね。自分はベースを聴くために音楽を聴いてるところがあって。そのお二人のベースはすごく動くっていうか、僕にとってはヒーロー感があるベースラインでめちゃくちゃ好きです。

―カラノアのバンドサウンドとエレクトロテイストが融合したサウンドにベースを入れる時に意識していることはあるんですか？

樹：雄大が作る曲にベースを入れる時って、120%くらいまでベースのフレーズを弾きまくって「多過ぎ」って言われたら引いていくんです。でも大体そのまんま通っちゃう（笑）。

雄大：樹のベースが好きすぎて（笑）。

樹：ただ、音が多過ぎて「これライブでどうやって弾くんだろう？」って思うことが多いです（笑）。

―ライブだと限界突破するような感じですか？

樹：日々限界を更新してますね（笑）。

雄大：レコーディング中ずっと「これライブでどうする？」って言ってるよね（笑）。

樹：新曲をレコーディングしてライブでやるまで時間があることが多いので、少しずつ練習していますね。

雄大：結局何とかなるよね。

樹：今のところ何とかなってるね。

―「ばけもん」のようにドラムが打ち込みの時を含めて、ライブならではのアレンジをかなりやってるわけですね。

かずき：そうですね。完全打ち込みの曲ができた時、「良い曲ができたな」って嬉しいんですけど、ライブが近づくにつれて大変な作業が待ってて。でもなんだかんだいつも良い感じになる。それがまた自信に繋がります。打ち込みをライブで生ドラムにしてみて、お客さんの反応が良いと「もっとやっちゃっていいんだな」って思う。ライブによって成長できてますね。

樹：もっと成長したいですね。

―さきほどルーツの話が出ましたが、今の同世代のバンドや流行ってる曲もチェックしたりするんですか？

雄大：僕はめちゃくちゃします。チェックしまくって「うわー！」って日々悔しくなってます。仲の良いバンドや知り合いのバンドがとんでもなく良い曲を作ると「やられた！」とか「越された！」って思う。そもそも仲が良いバンドが少ないんですが（笑）、最近だとBroken my toyboxっていうバンドが出した「鱗」っていう曲が静かなバラードでめっちゃ良くて。「僕も絶対こういうテイストの曲作ろう」って思いました。

かずき：僕はチェックすると悔し過ぎて病んでしまうのでSNSとかもなるべく見ないようにしてます。SNSのトレンドとかに「あのバンドがなになにで」とか出てくるのがすっごく悔しくて。他のバンドのことはチェックせず、自分のバンドがもっと良くなるためには何をすればいいかを日々研究してます。

樹：僕は二人みたいに同世代のバンドの曲を聴いて悔しくなったりはしないですね。やっぱり自分のルーツの2010年代のバンドが好きなので、そもそも最近の曲をあまり聴かないんです。ただ、ライブなどで対バンした時はこの曲かっこいいな〜！とか、そういったところで見たり聴いたりしています。

雄大：確かに（樹は）最近の曲聴かないよね。

樹：昔のバンドをひたすらほじほじしてます（笑）。

雄大：最新の曲を聴くのは僕に任せてもらって。

―9月23日には久々のワンマンライブ「ばけもん vs ばけもん」が開催されますが、会場が新宿SAMURAIという。

雄大：『鎧真伝サムライトルーパー』の舞台は新宿なので「この会場しかない」って思いました（笑）。カラノアで何度もライブをやったことがあるし、僕が弾き語りをやっていた時代にも何度も出ているハコです。「ばけもんvsばけもん」っていうタイトルにしたので、お客さんvsカラノアみたいなライブができたらいいなって思ってます。

―今のカラノアのライブの強みは何だと思いますか？

雄大：同期とバンド以外で鳴ってるシーケンスのクオリティはピカイチだと思います。シーケンスがしっかり鳴らせるライブハウスだったらマジで負けない自信がある。

樹：最近のライブはお客さんと一緒に楽しんでいこうっていうムードが強くなっていて、前よりさらに楽しんでライブができてると思いますね。

―より楽しくするために意識してることはありますか？

樹：あまり考えないようにして、ただ楽しむ（笑）。

雄大：余計なことは考えないようにね。「俺らは俺らだ」って。

―反省会はやらないんですか？

樹：やってますね。

かずき：楽しんだ後、しっかり反省会をやってるよね。

雄大：その日のライブ映像を観て「これは煽り過ぎだね」とか（笑）。「これはちょっと空回りしてるね」とか「お客さんと距離遠いね」とか指摘し合っています。

―サポートギターを入れつつも、メンバーの編成としては、約2年前にフォーピースからスリーピースになったことで、ライブに向かうスタイルやマインドは何か変わりましたか？

雄大：僕がMCをたくさんしなきゃいけなくなりました。前の編成だと自己紹介とか告知くらいだったので、緊張感があります（笑）。MCが苦手すぎて。よく頭を抱えてます。いろんなライブを観て勉強してるんですけど、どうにもうまくならないですね。

―樹さんやかずきさんがアドバイスしたりは？

かずき：「あのMC良かったよ」とかは言いますが。

樹：自分らもMCできないので、偉そうなことは言えないですね（笑）。みんな下手くそです。

雄大：そうそう。ずっと一番の課題ですね（笑）。

―カラノアの活動におけるモチベーションってどういうものなんでしょう？

樹：雄大がいろんなジャンルの曲を作って「これに好きにベースを入れて」って投げてくる。僕は飽き性なので、一個のジャンルの曲だと多分すぐ飽きちゃうと思うんですが、全部違うので、いろんなジャンルの楽曲を聴いて勉強したりして、毎回違うベースのアイディアが浮かびます。だから成長できてると思うし、全く飽きずにずっと楽しくやっています。

かずき：僕は最近ライブでパッドを導入したんですが、機械音痴なので絶対できないだろうなって思ってたんです。でも意外とできるようになっていったのが楽しいですね。あと、雄大の曲が単純に好きなので、曲が上がってくる度に雄大節を感じて信頼感が高まりますし、今回のタイアップもそうですが、チームにも恵まれているし、家族みたいなチームだなって思ってます。

雄大：いいこと言うじゃん。

かずき：臭いこと言っちゃったけど（笑）。だから大きい場所でのライブも成功させていきたいですね。

雄大：僕は曲を作るのがめちゃくちゃ好きなんですが、ものすごく自由に作らせてもらえる環境が贅沢だなって感じていて。この環境を手放したくないっていう気持ちがモチベーションになってると思います。この2人も曲を投げたらアレンジしてくれる。モチベーションが全く落ちずに上がる一方です。

＜リリース情報＞

カラノア

『ばけもん』

7月8日リリース

https://asab.lnk.to/karanoah_bakemon

＜ライブ情報＞

KARANOAH Presents. ばけもん vs ばけもん

2026年9月23日（水・祝）新宿SAMURAI

開場18:30 / 開演19:00

https://eplus.jp/karanoah/

HP：https://karanoah.fanpla.jp/