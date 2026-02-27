通信カラオケ・JOYSOUNDは、都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』における新陣営『妄想エンジェル』実装を記念して、アクリルスタンドが当たる「ゼンレスゾーンゼロ×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、3月31日まで開催している。

『ゼンレスゾーンゼロ』は、HoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG。舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界だ。滅亡をもたらしかねない災いの中、新エリー都は逆境を乗り越え発展、いつしか現代文明の最後の光となった。

プレイヤーは、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、個性豊かな仲間たちと共にホロウを探索し、敵に挑み、依頼を達成しつつ新エリー都の隠された秘密を解き明かして行く。現在、『ゼンレスゾーンゼロ』は、PlayStation5 Pro、PlayStation5、Xbox Series X|S、App Store、Google Play、PCで配信中だ。

本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、「ReDreaming Angel」をはじめとする課題曲を選曲。その場で参加者全員にゼンレスゾーンゼロ×JOYSOUND オリジナル待ち受け画像(全6種ランダム)をプレゼントする。

さらに、Wチャンスとして、抽選でゼンレスゾーンゼロ 妄想エンジェル アクリルスタンドを20人にプレゼントする。なお、毎日、1曲につき1回待ち受け画像を取得でき、キャンペーン期間中は何度でも応募できる。

対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。