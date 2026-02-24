ファミリーマートは2月24日、「名店監修ラーメン巡り」を開始した。

名店監修ラーメン巡り

同フェアでは、北は北海道、南は九州まで全国各地の有名人気店が監修するラーメン4種類を順次発売する。

前回発売時に5週連続で温かい麺カテゴリで売り上げ数1位を獲得した「博多一風堂」、カップ麺や冷凍食品で支持されている「すず鬼」、ではおなじみの「来来亭」、「さっぽろ純連」、それぞれの監修のもとで、レンジで温めても美味しい麺やスープを目指し、何度も試作を重ね、完成させたという。

「すず鬼監修 スタ満ソバ」(698円)は、濃厚な醤油スープをベースにガッツリとニンニクを効かせたラーメン。黒胡椒の香りと辛さをアクセントにきかせ、豚肉炒め、ニラ、もやし、おろしニンニクをトッピングした。

「博多一風堂監修 とんこつラーメン」(646円)は、とんこつをしっかりと効かせながらラードの旨みを組み合わせた、まろやかな旨みを味わえる細麺仕立てのとんこつラーメン。チャーシュー、きくらげ、青ねぎをトッピングした。

「来来亭監修 背脂醤油ラーメン」(598円)は、鶏ガラベースの醤油ラーメンスープに背脂のこってり感を加えたラーメン。チャーシュー、メンマ、青ねぎをトッピングした。

「さっぽろ純連監修 正油ラーメン」(646円)は、醤油のキレと旨みをしっかりと効かせたスープにコシのある専用の熟成麺を合わせた正油ラーメン。チャーシュー、玉ねぎ、もやし、メンマをトッピングした。