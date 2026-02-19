ステーキハウス「ハローキッド」は2月17日より、創業50周年記念企画第一弾として、過去の人気メニューの中からNo.1を決定し、期間限定で復刻販売する『復刻メニュー総選挙』を開催している。

ハローキッド太平通店

愛知県名古屋市を中心に展開するステーキハウス「ハローキッド」は、1976年の創業から今年で50周年。今回の企画は、「お客様と共に歩んできた歴史を振り返り、感謝を伝えたい」という想いから、かつて惜しまれつつ販売終了となったメニューの中から、個性豊かな「伝説の4品」を厳選。SNSおよびWeb投票による「総選挙」にて最も多くの票を集めた1品だけが、この春、期間限定で奇跡の復活を果たすという。

投票期間は2月17日～2月28日。ハローキッド公式SNS(Instagram、X、Threads)の対象投稿へのコメント、または専用Webフォームより投票することができ、抽選で20名にハローキッド各店で使える「デジタルチケット500円分」のプレゼントも用意されている。なお、結果は3月上旬に、公式SNSおよび店頭にて発表される。

エントリー4品は以下のとおり。

■95(キュウゴー)ステーキ

先代会長が考案したメニューで、当時は脂身の多い肉が市場に溢れる中、「お客様に安心して赤身本来の旨味を味わってほしい」という信念のもと、赤身比率を95%まで高めた伝説のステーキ。特製甘辛焼肉ソースとの相性が抜群の一品となっている。

■シチューハンバーグ

「ハンバーグよりも、添えられたパスタとシチューソースの方が人気だった」という逸話を持つ異色作。たっぷりのビーフシチューソースがパスタに絡みつく、洋食屋としてのハローキッドの魅力を凝縮した一皿。

■燻し焼ベーコンとにんにく醤油の荒びきハンバーグ

炭と薪で豪快に焼き上げた厚切りベーコンをトッピングし、パンチの効いたにんにく醤油で仕上げた一品。「服に匂いがついても構わない!」という熱狂的なファンを生んだ、男心をくすぐるワイルドなハンバーグとなっている。

■とろとろチーズのデミグラスハンバーグ煮込み

濃厚なデミグラスソースの海に、最高級の「とろとろチーズ」がダイブ。カロリーを気にせず頬張りたくなる、女性人気も高かった究極のギルティ・グルメ。