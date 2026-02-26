──中学時代、ステージの最前列にかじりつき、まっすぐな目で声援を送っていた、あのアーティスト…。あれから十数年。あの日の少年は大人になり、いまは客席ではなく、舞台裏からそのライブを創り上げる側に回った。その視線の向こうにいた歌声は、時を越えて、今も彼の中に生き続けている。

一時、表舞台から姿を消し、約20年の月日を経て、再びステージ上でパフォーマンスを繰り広げているアーティスト・shela。3月1日に開催されるライブチケットは、わずか半日でソールドアウトとなり、急きょ増員が発表された。事務所もない。マネージャーもいない。ないない尽くしの中で、shelaは一体どのようにして再び光の当たる場所へと歩み出したのか…。その背後にあったのは、ファンたちが燃やし続けた“推し活”という名の「エンジン」だった。

shela

今年は「挑戦」の年、書き初めも「挑戦」

1999年、「20世紀最後の大型新人」としてシングル曲『White』でデビューしたアーティストのshela。2001年には1stアルバム『COLORLESS』でオリコン週間1位になったほか、「学園祭クイーン」として、日本各地の学校の学園祭でも引っ張りだこに。さまざまな音楽番組にも出演し、多くのファンを沸かせていた。

そしてデビュー26年目となる今年、3月1日に再びライブが行われる。2011年の事務所契約終了後、メディアから姿を消したかに思えたが、一昨年12月、昨年3月と12月のライブを成功させ続け、ここまで来た。ちなみに、今回のライブは、販売からわずか半日でソールドアウト。急きょ、追加販売を行い、それもまたたく間に完売・販売終了となった。これにはshelaも「予想外でした」と笑う。

「“奇跡”という言葉は、あまり軽々しく使いたくないのですが」、そうshelaは前置きし、語り始めた。「今回のライブの話が出たのは、今年の1月半ばぐらいでした。昨年9月にファンクラブを結成し、同年12月に私史上初のファンミーティングライブ。そこで2026年の目標は『挑戦』にしようと書き初めまでしていたんです(笑)。そんな時でした。あるファンの方が、とあるプロモーターの方に営業をかけてくれたのは…」

その時、彼女はまだ知らなかった。そのプロモーターが中学時代、ステージの最前列で、家族とともに、shelaのライブに夢中になった過去があったことを──

ファンの想いがつないだ奇跡の“推し活”

岡山に住むその少年は、当時、『COUNT DOWN TV』(TBS系、現在は『CDTVライブ!ライブ!』)を見て、衝撃を受けた。「この曲、素敵だな…」。その曲こそ「White」。shelaのファーストシングルだった。その歌声に魅了された彼は、すぐにCD店へ向かう。その後も、シングルがリリースされるたびに追い続けた。いつの間にかその歌は、彼の青春の風景そのものになっていた…。

そんなある日のこと。当時、学園祭クイーンの異名を持つshelaが、岡山理科大学の学園祭に出演することが発表された。「shelaが岡山に来る!?」──さっそくその少年は、母を誘って学園祭へ。朝から並んで最前列をゲットすることに成功した。そこで見た、生のshela、そして生の歌唱…。「感動しました。それに、あの頃聴いていた音楽がなければ、今の私はなかったでしょう」

当時、中学生だったファンが大人になり、shelaのライブをプロモートする。しかも、それをつないだのがファンたちによる“推し活”だ。これを“奇跡”と言わずして何と言うのだろうか。

これについて、shelaは「中学生時代、学園祭ステージの最前列でご家族と見ていてくださったなんて、すごく“縁”を感じました」と語る。「私の曲はもちろん、当時からの“shelaってこういうイメージだよね”ということまで分かっていてくださるので、そこを信頼してお任せできるのは、大きな幸せでした」