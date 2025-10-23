「一人で泣いた日々も、いまは光の方へ向かっている」──かつて“20世紀最後の大型新人”と呼ばれ、1stアルバムがオリコン1位を獲得するなど、多くの人の青春の記憶を刻んだアーティスト・shela。2024年12月、そして2025年3月、22年ぶりのライブを成功させた彼女に再び、思わぬ“光”が差した。きっかけは小さな願い、「ファンの方々と距離を縮めたい」。それが、20年ぶりのファンクラブ「friends」復活へとつながったのだ。12月中旬には東京でファンミーティングの開催も決定した。

しかし、奇跡とはいつも光だけではない。誤解、焦り、孤独、そして言葉をめぐる葛藤の影も共にある。迷いながら、それでも誠実に歩いてきたshela。彼女に起こった“奇跡”、その光と影について直撃した。

shela

「ファンの皆様との距離をもっと近づけたい」

今年3月、22年ぶりに東京で行ったワンマンライブを終え、北海道の自宅に戻った彼女は、静まる部屋の空気を吸い込みながら、ノートを開いた。「この先、何ができる?」。久しぶりのステージから見たファンたちの輝く笑顔。みんなとどうしたらもっとつながれるんだろう。遠い場にいても、私を近くに感じてもらえるには──?

東京と北海道の距離、日常生活でのあれこれ、そして不安…。またライブをしたくても今の環境がその即時性を許さない。だが、ステージから見た自分とファンの団結感が忘れられない。でも現実的に……諦めにも似た想いに胸を焦がしていた彼女に、5月頃、光が訪れる。長く見守ってくれていた友人やスタッフから思いもしなかった言葉が飛び出したのだ。──「ファンクラブ、作ってみたら?」

このとき、心の中に大切にしまってあった、ある記憶が呼び出された。TikTokやInstagramのライブ配信で、ファンから「ファンクラブやらないんですか?」というコメントが何度も打たれていたのだ。今回の提案を受けたときの心境を彼女はこう振り返る。

「当時は、まるで自信はなかったんです。だって、そんなの作っても入ってくれないんじゃないかって。でももし私が勇気を出してその一歩を踏み出せば。その一歩が、ファンでいてくださる方々の喜びにつながったら」

「ファンの皆様との距離をもっと近づけたい」という強い想いが彼女の背中を押した。プロジェクトが始動し始める。

「10人くらい」の想定を上回る入会

ファンクラブのスタート日は9月19日。この日は、「新しい想い出をこれからもたくさん作りたい、次に会う日も一緒に笑おう」という思いが込められたshelaの楽曲「Days」(アニメ『ヒカルの碁』エンディングテーマ曲)が2002年にリリースされた日だった。思い出でもあり、大切なその日。プロジェクトが動き始めた頃は「10人でも入ってくれたらいいかな」ぐらいの気持ちでいた。だが、そんな彼女の気持ちを、「ファンの方々と早くつながりたい」という強い気持ちが焦らせた。

9月1日、shelaは自身のYouTubeチャンネルで、「18日」と書かれた投稿をした。日を追うごとに「17日」「16日」と進んでいくこの投稿に気づいたファンが、SNSで騒ぎ始めた。「これはカウントダウンでは?」「何か始まるのか?」。これまでもファンたちは、自発的にshelaの楽曲をUSENやYouTubeの『THE FIRST TAKE』にリクエストをし続けていた。待ち望んでいたそこに突然、降って湧いたこのカウントダウン。

「ちょっとお騒がせして失敗したかなって(笑)。でもSNSを見させてもらっていて、ファンの方々も、次も早く何かしてほしいとしびれを切らしているのかなと思い、ついカウントダウンをし始めたのです。ところがこれが、“新曲?”とか“ライブ告知?”など期待が膨れ上がらせ過ぎてしまったようで…。最初こそ、ニヤニヤしながらそのコメントを読んでいたのですが、次第にヒヤヒヤに変わりましたね。何だかすごく“ごめんなさい”という気持ちが強くなりました。もちろんファンクラブ復活もすごいことです。でも当初の私の想像をはるかに超える期待がさらに膨らんで…。それに応えられていない自分がもどかしく申し訳なくなりました」

この繊細さがいかにもshelaらしい。だがいざ、19日の当日を迎えると、杞憂(きゆう)は涙へと形を変える。ファンのSNSが歓喜に湧いたのだ。「10人くらい」と思っていたshela。ところが蓋を開けると、想像を上回る多くのファンが入会していた。これは今も増え続けている。

彼女にとっては、意外も意外だった。「長い目で見て、最終的に、多くても“30人入ったらすごいよね”なんて思っていました。だから、今も信じられなくて。初動の登録者数を見て、思わず涙がこぼれました」。そう語る彼女の声は静かに震えていた。

今回の現象と数は、20年分の“待っていた”の総和だったのだろう。つまり単なる数字の話ではない。20年以上のブランクを越えてのファンとの関係の再構築…それこそが“奇跡”の原点だ。彼女はこの会員数の数の意味をゆっくりと噛みしめながら言う。

「感謝しかないって、何回も心で言いました。同時に、いい意味のプレッシャーも生まれて、“この人たちのために頑張りたい”って」

SNSという海は、優しさも、誤解も、痛みも、そして喜びも、同じ波に乗ってやってくる。