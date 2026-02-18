ファミリーマートは2月25日、「ファミマオンラインくじ」のサービスを「ファミマオンライン」上で開始する。

ファミマオンラインくじ

ファミマオンラインくじでは、店頭のくじでは展開してこなかったコンテンツや、コアなファン向け企画など、作品のファンにとって魅力的な景品と出会えるオンラインならではのラインアップを取り揃えた。

第1弾として創刊46周年を迎える「ムー」と人気イラストレーター・アーティストの前田麦氏のコラボ企画「ムー×前田麦 UMA集合!」と、人気アニメ「魔術師クノンは見えている」のくじを展開する。価格はいずれも880円＋送料。販売期間は2月25日10:00～3月24日23:59まで。予定数がなくなり次第販売終了となる。

また、今後も「セサミストリート」や「幼馴染とはラブコメにならない」など、人気のコンテンツとのコラボ企画の実施が予定されている。

ファミマオンラインくじ 利用方法

ムーと前田麦が初コラボ

前田麦氏のライフワークである、燃える目を持つ「Eye of Fire」シリーズと「ムー」が初コラボ。燃える目を持つUMAや宇宙人たちが登場する。アクリルスタンドや、ムーで売れ筋のビッグTシャツなど普段使いできる商品を中心に、たくさんのファンに楽しんでもらえるラインアップを取り揃えた。ラスト賞は、歴代の表紙画像を使用したモザイクアクリルボードで特徴的なロゴを再現している。

B賞:UMA×宇宙人集合&ファミマカラーロゴ Tシャツ

アニメ化で話題「魔術師クノンは見えている」が登場

アニメの名シーンをそのまま再現したような立体的なアクリルスタンドや、主人公をイメージしたカップ&ソーサーなど、アニメの世界に没入できる商品を取り揃えた。ラスト賞は劇中の様々なシーンが映し出される、魔導書風のBOOK型ライトとなる。

無料クーポンキャンペーン

同サービス開始を記念して、10個以上のくじを購入する際に使える1個分(880円)無料のクーポンを全員に配布する。クーポン利用可能期間は2月25日10:00～3月3日23:59。なお、一度に20個以上購入しても割引は1個分となる。

2回目以降は「送料が実質1円」になるクーポン

同一のオンラインくじを2回以上注文の際、2回目以降の送料が「実質1円」となるクーポンを全員に配布する。利用可能期間は、ムーくじが2月25日10:00～3月31日23:59、魔術師クノンは見えているは2月25日10:00～3月24日23:59までとなる。

「ムー」くじのクーポンがもらえる間違い探し

「ムーくじ限定 クーポン獲得間違い探し」を開催する。間違い探しで全部正解すると、ムーくじの購入に使えるクーポンコードが入手できる。クーポンコードをファミマオンラインのクーポン画面に入力することで、ムーくじを100円引きで引くことができる。

ムーくじ限定 クーポン獲得間違い探し

さらに、店内設置のマルチコピー機からコンテンツをプリントできるファミマプリントでは、普通の間違い探しでは物足りない人へ、"激ムズ"な15個の間違いを追加したバージョンを販売する。A4/A3普通紙または2L判ステッカー(シール紙)として印刷できる。価格はいずれも300円。販売期間は3月6日10:00～5月31日23:59まで。

ファミマプリントで「ムー」のステッカーを販売

ファミリーマートを題材にした描きおろしデザインや、UMA/UFO/宇宙/古代を使用したムー編集部セレクトの歴代表紙デザインのステッカー全4種類(L判シール紙 300円)をファミマプリントで発売する。販売期間は2月25日10:00～3月31日23:59。

ファミマオンラインで「ムー」グッズも発売

ファミマオンラインでは、ムーのロゴが回転して時を告げるリストウォッチ「終末のムーウォッチ」(4,290円)を30個限定で発売する。文字盤には宇宙が描かれ、古代ルーン文字の数字が記されている。「ム」が短針、「ー」が長針。ケース背面にはプロビデンスの目が刻印されている。販売期間は2月25日10:00～3月31日23:59。