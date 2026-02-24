流行りのぷっくりシールですが、ファミリーマートのプリンターで、ファミマオリジナルタイルシールの素材を印刷することができるのをご存知でしょうか? ファミチキやおにぎりのほか、果物やお花などかわいい素材がいっぱいです。

ファミリーマート公式の中の人も、タイルシールを貼るためにシール帳を作ったそうなのですが……

ファミマのシール帳作りました🥰🍙

どの子が欲しい?💕

(@famima_nowより引用)

タイルシール以上に目を引く値引きシール(笑)。「たすけてください」と悲しげな顔をしたおにぎりちゃんが、可愛すぎますね。

ファミマ公式のシール帳公開に、「ファミマ愛が伝わってくる素敵な作品ですね」「金のタイルシールください」「クオリティ高すぎて選べないよぉぉ(泣)」「天才すぎる…!全部欲しいけど、このおにぎり涙目ちゃんが推し決定」といった声が続々。

特に、150円引きシールに注目する人が目立ち、「三桁の値引きはなかなかお目に掛かった事ないです」「ファミマのシール帳、センス良すぎます! 150円引きの子が一番レア感あって欲しいです!」「150円激アツ」といった声が寄せられています。

150円引きシールを入手するのは困難かもしれませんが、みなさんも、作って、集めて、交換してみては? 公式と一緒に、令和のシールブームを楽しみましょう!!