ニュースを読み続けてきた男が、恋をしていたかもしれない“もうひとつの人生”。その相手が、俳優・剛力彩芽だったとしたら――。フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが、27日(20:00～)に同局の動画配信サービス・FODで独占配信される『上垣妄想人生計画』で、ドラマ初出演。剛力とともに本人役でW主演となる。

本作は、フェイクドキュメンタリー形式の新感覚恋愛ドラマ。上垣アナは「俳優の彼女・剛力彩芽」と交際しているという設定のもと、何気ない日常を描いていく。

ニュースを「伝える」職業としての誠実さや冷静さを持つアナウンサーと、「演じる」ことを生業とする俳優。異なる立場の2人が共に過ごす日常の中で、互いの本音や信頼関係が少しずつ浮かび上がっていく。料理や食卓での会話など、まるで実際の生活を覗き見ているかのような距離感で物語が進行し、どこまでが現実でどこからが“妄想”なのかという曖昧な境界線が作品の魅力だ。

『上垣妄想人生計画』は全2話構成。FODで2月27日20時から配信されるほか、地上波では3月26日、4月2日に放送予定となっている。

コメントは、以下の通り。

上垣皓太朗アナ

「フェイクドキュメンタリーには視聴者として興味があったのですが、まさかアナウンサーの自分がその作り手になるとは思っていませんでした。どうしてこのような仕事をいただけたのだろうと、恐縮に次ぐ恐縮でしたが、二度とないチャンスを味わい尽くそうと臨みました。

また、収録現場では剛力さんに優しく接していただき、私が感じていた不安やプレッシャーを取り除いていただきました。そんな剛力さんの作り出してくださっているあたたかな雰囲気が、全編にあふれ出ていると思います！リラックスしてお楽しみいただければ幸いです」

剛力彩芽

「とっても温かくて、ほっこりするような妄想人生計画に参加させていただきました！

自分で観ていてもニヤニヤしてしまうような（笑）

だけど、何だか安心できるような…作品で。

上垣アナウンサーとの撮影はずっとリラックスしっぱなしで、剛力彩芽としてナチュラルに剛力彩芽を楽しく演じさせていただきました！

この妄想人生計画…シリーズ化して欲しいなぁ♪と思うくらい、ちょっぴり不思議で何気ない幸せを感じられる作品です。

ぜひ、観てくださいっ！」

【編集部MEMO】

上垣皓太朗アナは、2001年生まれ、兵庫県出身。大阪大学文学部卒業後、24年にフジテレビジョン入社。現在は『めざましどようび』(お天気キャスター)、『めざましテレビ』(ココ調担当)、、『かまいまち』(進行)、競馬中継などを担当する。教員免許(高校地理歴史・高校国語・中学国語)、防災士、二級小型船舶免許、酒類販売管理者などの資格を持つ。

(C)フジテレビ