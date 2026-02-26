ファミリーマートは3月10日、「ファミマオンライン」1周年を記念したオリジナル商品を発売する。

1周年をお祝いするオリジナル商品発売

ファミマオンラインはサービス開始以降、アクセス数は前年比約5.5倍、売上金額は前年比約1.5倍と多くの人に利用されている。さらに、店舗でのファミマオンライン商品受取時における併買率は約30%と、ついで買い需要もあるほか、併買時の客単価はファミペイユーザーの平均客単価と比較して約2倍と、同サービスと店舗の融合性が高いことがわかった。

このたび、サービス開始1周年を記念して、人気商品をデザインしたオリジナルグッズの展開や、おトク企画を1か月にわたり実施する。

スマホケースとイヤホンケースを発売

「生コッペパン(たまご)」のパッケージや、ドット絵で表現した店舗など、コミカルで可愛いデザインのスマホケースを一部再販含め10種類、イヤホンケースは7種類発売する。販売期間は2026年3月10日10:00～3月23日23:00までとなる。

決済スマートリングがファミマカラーで登場

Visaのタッチ決済に対応した、限定デザインの決済スマートリングを数量限定で販売する。ブルーとグリーンが目を引くポップなストライプデザインで、コンビニや公共交通機関など全国のタッチ決済対応店舗で利用できる。

販売期間は2026年3月10日10:00～3月23日23:59、受取期間は2026年4月17日～4月30日まで。ファミマオンラインにて専用リングサイザーとクーポンを注文後、サイズを測定した後に、EVERING公式ECにてリング本体を購入する形式となる。

抽選で豪華商品がワンコインで購入できるキャンペーン

1周年記念企画として、豪華商品が抽選で498円で購入できるキャンペーンを実施する。現在ファミマオンラインのメールマガジンに登録している人、もしくは応募期間中にメルマガに登録た人が対象となる。

対象商品は「鹿児島県産 うなぎ長蒲焼セット」、「雪温精法 氷温熟成 魚沼産こしひかり(1kg×5袋 合計5kg)」、「ボイルたらば蟹ハーフポーション(半むき身600g)」「松阪牛 焼肉用」、「米沢牛黄木 米沢牛 すき焼き用」で、5商品のうち1商品のみ申し込みできる。実施期間は2026年3月12日10:00～3月24日23:00、当選結果は2026年3月27日に発表される。

「雪温精法 氷温熟成 魚沼産こしひかり(1kg×5袋 合計5kg)」(498円)

「米沢牛黄木 米沢牛 すき焼き用(ロース・モモ各200g)」(498円)

日本ご当地ポテトチップスセットが登場

各地域のご当地ポテトチップスを各1袋ずつ計5個で1セットにして販売する。販売期間は2026年3月24日10:00～4月6日23:00まで。

「日本ご当地ポテトチップスセットA」(3,780円＋送料)は、てげなポテトチップス 喜びスパイス味(九州)、桃ポテトチップ(東北)、信州サンシャインマスカットポテトチップス(中部)、牛ーっとラー油にんにくポテトチップ(中部)、たこ焼きポテトチップス(近畿)のセット。

「日本ご当地ポテトチップスセットB」(3,780円＋送料)には、牛ーっとラー油にんにくポテトチップ(中部)、牛タン風ポテトチップス(中部)、お茶塩ポテト(中部)、宮崎ポテトチップス ゆずこしょう味(九州)、玉ねぎポテトチップス(近畿)を詰め合わせた。