カインズは3月18日、「カインズ 岐阜北方店」を、「イオンタウン岐阜北方」(岐阜県本巣郡北方町)内にオープンする。

モール全体イメージ

岐阜県内への出店は、2009年の関店以来で3店舗目。新店舗では「つなぐガーデン北方」のコンセプトのもと、オリジナル商品を中心に日用品やペット用品を毎日のお値打ち価格で提供する。

インテリアや園芸用品、資材・工具など多様なライフスタイルに応える品揃えを実現するほか、リフォームやエクステリアの相談を専門的に受け付けるカウンターも設置する。