カインズは、近畿圏を中心に展開するスーパーマーケット「万代」にて、カインズオリジナル商品の取り扱いを開始した。

万代 八尾曙川店 売り場の様子

「万代」は、近畿圏を中心に食料品・住居関連商品・酒類等を販売するスーパーマーケットチェーンで、170店舗を展開している(2025年9月現在)。カインズオリジナル商品の取扱いは、2025年12月から順次、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県の計42店舗で展開しており、今後も関西圏を中心に順次拡大する予定とのこと。

万代 松原上田店 売り場の様子

この取り組みは、品質と価格にこだわり、くらしを快適にしたいという両社のビジョンが一致したことで実現した。大阪府を中心とした万代の売り場にカインズ商品を展開することで、これまで接点がなかった顧客にもブランドの価値を身近に提供することを目指す。

主な取り扱い商品は、利便性の高い清掃用品やキッチン用品だ。「蓋を開けずに切れる 抗菌まな板シート 5m」や、吸水性に優れた「マイクロファイバークロス 20枚入 ホワイト」、ケースに差し込むだけでホコリが取れる「ホコリが良く取れる洗わないモップ」など、人気の高いアイテムがラインナップされている。

蓋を開けずに切れる 抗菌まな板シート 5m

マイクロファイバークロス 20枚入 ホワイト

また、セラミックス粒子が汚れを落とすボトルクリーナー「ふるだけボトルクリーナー 200g」など、家事の時短や負担軽減につながる商品を中心に展開する。