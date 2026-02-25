音が漏れてしまうほどの濃密なキスに騒然「うわうわ長い長い…」　『ラブパワーキングダム2』第3話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第3話が、きょう25日(22:00〜)に配信される。

生き残りをかけた熾烈なアプローチ合戦

第3話では、ついに女性2名・男性1名の脱落が決まる「2nd モテVOTE」が行われる。

冒頭では、この日の夜に行われる「2nd モテVOTE」本番を前に、3票のうち1票のみを投票する「Pre 2ndモテVOTE」が発表。朝の時点で“まず1票だけ”を投じなければならないという新ルールに、メンバーからは「どういうこと?」と戸惑いの声が上がる。

その後、キングチームとクイーンチームに分かれてグループデートへ。「1stモテVOTE」で1位に輝いた暫定キングの飲食店経営者・ユウキ、暫定クイーンのタレント兼レースクイーン・もえがそれぞれ1人目のメンバーを指名し、選ばれたメンバーが数珠繋ぎに次のメンバーを指名していく。マルタの街並みを堪能しながらグループデートを満喫する一方、「2ndモテVOTE」での生き残りをかけた熾烈なアプローチ合戦が開幕。

元AKB48でモデル兼女優・まりやと格闘家・たいじゅは、プールサイドで2人きりの時間を過ごす中、それぞれ現在の心境を打ち明け、互いの気持ちを確かめ合う。2人の距離は一気に縮まり、思わず音が漏れてしまうほどの濃密なキスを交わす展開に。あまりの長さに、スタジオMCのせいやも「うわうわ長い長い…」と驚きの声を上げるなど、スタジオも騒然となる。

そして迎える「2nd モテVOTE」では、本命票の存在がランキングを大きく揺るがす展開に。ついに告げられる脱落メンバーと意外な結末に、スタジオMCのYOUが思わず「え? 急じゃない?」と驚く。そして、せいやも「めっちゃ頑張ってたで…」と絶句することに。果たして、脱落するメンバーはいったい誰なのか。

(C)AbemaTV,Inc.