有吉弘行「“うるせえな！ 外せそれ”って思う」居酒屋で見た“ノリノリ名札”に苦言「モラル的にはいいんだろうけど…」

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。4月のアシスタントはタイムマシーン3号の関太とロックスの千葉康介です。4月19日（日）の放送では、バッジ・名札にまつわる話題で盛り上がりました。

◆名札に“モヤッ”とする瞬間

この日は「バッジの話」というテーマでメッセージを募集したところ、ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）から「私の職場では、カスハラ対策で一昨年からフルネームではなく名字だけのバッジをつけています。フルネームを覚えられるのが嫌だったため、安心して仕事ができるようになりました」というエピソードが届きます。

これに、有吉は「なるほどね」と納得し、「『お前、関太って言うのか。名前覚えたぞ』みたいなこともあるもんね。（名前を知られたくないほど）嫌いなヤツっているから」と話すと、アシスタントの2人も共感します。

また、別のゲスナーからの「ネームプレートが個人名から“〇〇スタッフ”に変わりましたが、そこで問題が起きています。従業員の名前が分からない！ 同じ部署の人はもちろん覚えますが、別の部署の人はたくさんいて覚えられません」というメッセージには、有吉も「そりゃ、そういうもんだろうな」とうなずきます。

さらに、その流れから名札に関するエピソードを話し始め、「居酒屋でああいうのない？『よっぴー（仮名） 趣味：カラオケ イェイ！』みたいな。“うるせえな！ 外せそれ”って思う（笑）」とモヤモヤした胸の内を吐露。すかさず千葉は「そんなにキレます（笑）？」とツッコミを入れますが、関は「『店員さん』とは呼びますけど、そういう“よっぴー”とは呼びたくないです」と共感します。

そのうえで、有吉は「今どき、そっちのほうがモラル的にはいいんだろうね……でも、こっちは気分を害するだけ（笑）」と皮肉交じりにコメントし、アシスタント2人を爆笑させました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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