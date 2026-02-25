大企業の会議に、ギャルを送り込む。そんな一見型破りな手法で、これまで約120社の実績を重ねてきた女性社長がいる。依頼の大半は大手企業。「ギャル式ブレスト」という発想は、不登校を経験した過去から生まれたという。

  • 『ななにー 地下ABEMA』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ななにー 地下ABEMA』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「ギャル式ブレスト」を思いついたきっかけ

22日に配信されたABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#107では、「バリバリ働く! エネルギッシュ女性社長大集合!」と題し、日本を最前線で牽引するバイタリティ溢れる3名の女性社長が登場した。

そのうちの一人、合同会社CGOドットコム代表の“総長”ことバブリーさんは、大企業の会議にギャルを送り込み、発言しやすい空気を作ることで、普段は出せない意見や役職の壁を取り払う「ギャル式ブレスト」を提供。これまでに約120社の実績があり、依頼の大半が大手企業だという。

バブリーさんは「ギャル式ブレスト」を思いついたきっかけについて「学生時代優等生として育ったものの、高校入学初日に『全員東大へ行け!』と言われ不登校になってしまった」「家出した先にたまたまギャルがいて『ギャルはすごい! この子たちの力はきっと日本を変える!』と思って事業を立ち上げた」と明かした。

【編集部MEMO】
次週3月1日の『ななにー 地下ABEMA』#108は、「一世風靡したあの人気子役は今!? 人生の分岐点を激白＆衝撃エピソード大連発SP」と題し、元祖チャイドル・野村佑香、ウゴウゴルーガのルーガちゃんこと小出由華、元私立恵比寿中学・ぁぃぁぃが登場し、ブレイク後の人生を激白。野村は人生で経験したアルバイトについて語り、小出は国際結婚についてや海外の9LDKの豪華自宅を大公開。さらに「朝のニュースとともに出かけて、帰宅するのは翌朝のニュースの時間だった」など今だから話せる子役時代の衝撃エピソードも…!?

大企業の会議にギャルを送り込み…依頼の大半が大手企業、これまでに約120社の実績
鼠先輩、地方営業が中心の“現在の出演料”明かす「最低…」「最高で…」
元暴走族総長ママの恋、ガテン系スーパーママの日常、そして整形総額2000万円の49歳ママも…『秘密のママ園2』
「トラウマだった」「思い出したくない」　芸能活動の休止を余儀なくされたゆきぽよ、当時の心境を涙ながらに告白　『資産、全部売ってみた』
『あいのり』で注目集めたヒデ、3年で終わりを迎えた結婚生活「ある日帰ってきたら…」　
マッチョに押し倒されて「これはダメ」　突如始まった密着シーンに騒然　『愛のハイエナ season5』
安田美沙子、“芸能界の方”と交際中に「これやばいな…」「DVっぽい感じやな」と危機感　「別れよう」と言っても応じない彼と関係を断ち切るためにとった手段は…　『愛のハイエナ season5』
38歳でおばあちゃんになった女性　高校2年生で妊娠、暴走族総長だった彼氏は音信不通になり…『愛のハイエナ season5』
プールパーティーであまりにも大胆な攻防「令和やぞ」「全てが叶った人間たち」　『ラブパワーキングダム2』第2話
下北沢で突然4年前にタイムスリップ、目の前には”サブカルクソ男”　「今度は絶対に付き合わない」と心に誓うが…ドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』配信決定
「なんて懐の深い女なんだ」　峯岸みなみが感銘を受けた、滝沢眞規子の話　夫には子育ての…
「骨盤がグラグラに」「だんだん…」　真木よう子、高齢出産後のリアルな身体の不調を語る
関連画像をもっと見る