通信カラオケ・JOYSOUNDは、教育番組の新曲「いきてやる」のリリースを記念して、タマのサイン入りインスタント写真などが当たる「教育番組×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、3月31日まで開催している。

教育番組は、クリエイター・ももにくす氏が手掛ける、SNSで話題の架空の「存在しない教育番組」をモチーフにしたオリジナルコンテンツ。ゆるい雰囲気で、社会への不適合や人生への疲れ・不安といったテーマを、ブラックユーモアを交えて表現している作品群だ。SNSの総フォロワー数は100万人を突破しており、TikTok・YouTubeの総再生回数1億3千万回以上を記録している。

このキャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、「いきてやる」をはじめとする課題曲を歌唱し、特設ページより応募。抽選で、タマのサイン入りインスタント写真を10人に、教育番組×JOYSOUND オリジナルタンバリンを10人にプレゼントする。

対応機種は、JOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAXとなる。