女性VTuberグループ・ホロライブ所属の星街すいせいの単独ライブ『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』の映像が、JOYSOUNDの映像配信サービス「みるハコ」で配信される。3月22日から4月26日まで、対象機種を導入した全国のカラオケルームで視聴できる。
今回配信されるのは、2月21日にKアリーナ横浜で開催されたばかりの同公演の模様。昨年の初・日本武道館公演の再演として行われたライブで、進化した演出と圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了したステージが、カラオケルームならではの迫力ある音響と映像で楽しめる。
視聴チケットは1人2,000円(別途室料)で、2月21日から「みるハコ」特設ページで販売を開始。アクリルコースター、アクリルキーホルダー、アクリルジオラマが付属する限定グッズ付きチケット(3,000円～4,000円）も用意されている。
さらに、配信を記念したキャンペーンも実施。ライブ映像の視聴風景を撮影してX(Twitter)に投稿した人の中から抽選で5人に直筆サイン入りライブポスターが当たるほか、対象機種で星街すいせいの楽曲を歌唱して応募すると、直筆サイン入りTシャツが抽選で5人にプレゼントされる。
星街すいせいは2018年のデビュー以来、卓越した歌唱力と表現力で人気を拡大し、VTuberの枠を超えたアーティストとして国内外で高い評価を獲得。今回の配信により、カラオケルームという身近な空間でライブの臨場感を再体験できる機会となる。
「みるハコ」は、カラオケルームで音楽ライブやスポーツ、映画、アニメなどの映像コンテンツを楽しめるサービスで、プライベート空間ならではの没入感や共有体験が魅力となっている。
【編集部MEMO】
星街すいせいは「永遠の18歳のアイドル」を自称し、圧倒的な歌唱力と本格的な音楽活動で注目を集める。透明感と力強さを併せ持つ歌声を武器に、YouTubeでの歌配信やライブ活動を中心に人気を拡大してきた。作詞作曲にも関わるなどアーティスト性の高さも特徴で、バーチャルアイドルの枠を超えた音楽活動を展開している。