女性VTuberグループ・ホロライブ所属の星街すいせいの単独ライブ『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』の映像が、JOYSOUNDの映像配信サービス「みるハコ」で配信される。3月22日から4月26日まで、対象機種を導入した全国のカラオケルームで視聴できる。

『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』

今回配信されるのは、2月21日にKアリーナ横浜で開催されたばかりの同公演の模様。昨年の初・日本武道館公演の再演として行われたライブで、進化した演出と圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了したステージが、カラオケルームならではの迫力ある音響と映像で楽しめる。

視聴チケットは1人2,000円(別途室料)で、2月21日から「みるハコ」特設ページで販売を開始。アクリルコースター、アクリルキーホルダー、アクリルジオラマが付属する限定グッズ付きチケット(3,000円～4,000円）も用意されている。

さらに、配信を記念したキャンペーンも実施。ライブ映像の視聴風景を撮影してX(Twitter)に投稿した人の中から抽選で5人に直筆サイン入りライブポスターが当たるほか、対象機種で星街すいせいの楽曲を歌唱して応募すると、直筆サイン入りTシャツが抽選で5人にプレゼントされる。

星街すいせいは2018年のデビュー以来、卓越した歌唱力と表現力で人気を拡大し、VTuberの枠を超えたアーティストとして国内外で高い評価を獲得。今回の配信により、カラオケルームという身近な空間でライブの臨場感を再体験できる機会となる。

「みるハコ」は、カラオケルームで音楽ライブやスポーツ、映画、アニメなどの映像コンテンツを楽しめるサービスで、プライベート空間ならではの没入感や共有体験が魅力となっている。