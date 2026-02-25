ANYCOLORが運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじぱぺっと 4th Anniversary」グッズを2月18日20時から販売開始した。

「にじぱぺっと 4th Anniversary」のグッズラインナップは、にじぱぺっと、ショルダーベルト付きハーネス、トランク＆ハンガー、にじぱぺキャンディの全4種類だ。

「にじぱぺっと 4th Anniversary」グッズは、にじさんじオフィシャルストアにて2月18日20時から販売を開始した。



にじぱぺっと

にじぱぺっとの価格は各1,700円。全6種。サイズ(約)は本体：本体Ｗ80mm×Ｈ110mm(ライバーによってサイズが異なる)、梱包時：W130mm×H165mm。同商品は1人1会計につき、各5点までの購入とする。

ショルダーベルト付きハーネス

ショルダーベルト付きハーネスの価格は各2,500円。全3種。サイズ(約)は、ベルト：W20mm×H780mm(長さは最長時、長さ調節アジャスターつき)、ハーネス：W50mm×H25mm。同商品は1人1会計につき、各5点までの購入とする。

トランク＆ハンガーの価格は各3,000円。全2種。サイズ(約)は、W100mm×H120mm×D50mm。ハンガー3個付属 。同商品は1人1会計につき、各5点までの購入とする。

【にじさんじ ぬいストア限定】にじぱぺキャンディ価格は2,200円。全2種。16個入り。同商品は1人1会計につき、各1点までの購入とする。

にじぱぺっと購入特典

にじさんじオフィシャルストアとにじさんじぬいストアにて『にじぱぺっと』を購入すると、「にじぱぺ用ステッカー(全2種)」をランダムで1点プレゼントする。サイズ(約)は、W60mm×H60mm以内。素材は紙。種類によってサイズが異なる。デザインは選択不可。1会計でプレゼントされる特典の最大数は1点まで。『にじぱぺっとカスタマイズシリーズ』の商品は特典付与の対象外となる。特典の数には限りがある。

にじさんじ ぬいストア

にじさんじ ぬいストアの販売商品は、にじさんじのぬいぐるみ関連商品。出店フロアは、横浜ビブレ6階 ツリービレッジ横浜店。住所は、神奈川県横浜市西区南幸2丁目15ｰ13。

にじストア 販売開始日時は、2月18日20時。にじさんじ ぬいストア 販売開始日時は、2月19日11時。発送予定は2月下旬以降。