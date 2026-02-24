鼠先輩、地方営業が中心の“現在の出演料”明かす「最低…」「最高で…」

「一番稼いだ月は1200万円」。鼠先輩がブレイク当時のギャラ事情を告白。さらに、現在の出演料、歌唱印税を明かした。

店舗プロデュースの収益も

19日に配信されたABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』には、2008年の大ヒット曲「六本木～GIROPPON～」でブレイクした鼠先輩が登場。

鼠先輩は当時について「一番稼いだ月で1200万円」と振り返る。そして現在は地方営業が中心で、出演料は「最低3万～5万円、最高で100万円」と明かした。

また「歌唱印税は未だに入ってきます。テレビで歌が流れたり、ラジオで流れたり、サブスクだったり」と 3カ月に一回、2～3万円の歌唱印税が振り込まれると説明。さらに、都内に7000万～8000万円相当の一軒家を所有し、店舗プロデュースでは年間約100万円の収益もあることが紹介され、スタジオは驚きに包まれた。