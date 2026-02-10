セブン‐イレブン・ジャパンは2月17日から、中華まんカテゴリーの新商品として「もっちり食感のチーズベーグル」(180.36円)を全国のセブン‐イレブン店舗にて販売する。

「究極のもっちり食感」を実現した「もっちり食感のチーズベーグル」(180.36円)は、中華まんのケースで販売される。カウンターの中華まん蒸し器で温め、小麦粉の配合や製法にこだわることで特長的なむぎゅっとした弾力のある食感がでるよう工夫されている。

ゴーダ、チェダー、パルメザンの3種チーズを使用しながら、くどくない配合にしている。

また、チーズは生地の味を邪魔しないよう、ほんのりと塩味を効かせ食べ進みしやすい工夫も。弾力の生地に濃厚なチーズが合わさり、ひと口ほおばると温かい湯気とともにチーズがとろけ出す演出も楽しめる。

ベーグルは「パサパサした印象がある」という利用者の声からもっちりしっとりとしたベーグルの開発に着手し、同商品の開発に至ったとのこと。

なお、記載の価格は消費税8%を含む価格となっており、予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合や店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある。